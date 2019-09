Portal Estágio BR revela a Importância, O que é e as Vantagens do Estágio Supervisionado

CURITIBA, Brasil, 4 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Antes de iniciar, é importante fazer lembrar o que é estágio:

Um estágio consiste na prática profissional na qual um estudante, universitário ou em ensino médio, atua no sentido de colocar em atividade todo tipo de conhecimento e as competências adquiridas no meio acadêmico. Portanto, o estagiário será sempre o aprendiz que é conduzido à prática profissional, dentro da meta de se atingir a necessária experiência em campo, sempre sob a orientação do tutor.

Assim, o chamado estágio supervisionado constitui um programa mais complexo, no qual todo acadêmico é conduzido para um progressivo e pessoal crescimento profissional, ou seja, para uma carreira específica. Portanto, todo estágio supervisionado visa a uma rigorosa e especializada profissionalização.

Todo programa de estágio constitui um etapa imprescindível na formação da vida profissional de um formando, seja em que grau for. Todo futuro trabalhador inicia seus contatos com rotinas administrativas por meio de estágio. A realidade das profissões deve ser inserida na vida dos jovens estudantes, no sentido de encaminhar os mesmos para a concretização de suas capacitações teóricas, e para as responsabilidades de sua vida independente.

O diálogo que se estabelece entre o aprendiz estagiário e o profissional veterano é de importância ímpar, no sentido de se transferir para a geração seguinte as competências necessárias para se levar um negócio adiante.

A estrutura é a seguinte:

Promover o desenvolvimento de uma capacitação embasada no real contexto da experiência concreta em ambiente laboral, no qual todo o ensinamento em salas de aulas passa a ser aplicado em atividades profissionais, sedimentando o passo final na formação acadêmica e o passo inicial na vida de trabalho.

Deste modo, todo Estágio Supervisionado abrange a teoria e a prática, ao mesmo tempo, inserindo a pessoa nas atividades que serão rentáveis e que são, em realidade, a extensão de sua orientação teórica na universidade ou no ensino médio.

O estágio supervisionado vai encaminhar o formando para uma carreira, uma função, um cargo especializado.

Sobre os benefícios proporcionados pelo estágio supervisionado seguem as informações:

Em primeiro lugar, é necessário levar em conta que todo estágio supervisionado será obrigatório, dentro da grande maioria dos cursos superiores. Assim sendo, um programa desta natureza vai gerar variados benefícios para cada acadêmico. Este é o melhor tipo de encaminhamento profissional.

A distinção entre um profissional já formado e contratado, todo estagiário que está em programa supervisionado passa por prévia experimentação. Dentro desse esquema, o novo colaborador de uma empresa, ainda em fase de estágio, está mais livre para treinar ou mesmo testar as variadas atividades profissionais, contando, por conseguinte, com ampla experiência, que lhe permitirá encontrar o seu perfil definitivo em uma função.

Sobre as normas que todo estágio supervisionado deve apresentar, seguem as informações:

Em primeiro lugar, não se trata de um vínculo empregatício formalizado, o que distingue esse tipo de atividade de um trabalho efetivo. Nenhum programa de estágio supervisionado é regido pelas normas contidas na CLT.

Sua estrutura consiste de diretrizes e de princípios próprios. Portanto, é essencial para todos os acadêmicos buscar conhecer todo esse conjunto de normas que rege o que se chama Estágio Supervisionado. É como a porta de entrada para a vida de trabalho, ou como a porta de entrada para um emprego específico.

Outro ponto muito importante, de que todo estudante precisa estar ciente, é o fato de não haver obrigatoriedade de remuneração em qualquer programa de estágio supervisionado.

Todo estudante deve estar preparado para exercer atividades profissionalizantes, e todos estando conscientes que poderão ou não ser pagos pelas atividades efetuadas. No caso, se trata da conhecida bolsa-auxílio. As normas são claras, e a remuneração, neste caso, fica a critério da companhia onde se participa do programa. Um contrato vai estabelecer desde o início se haverá ou não um salário para o estagiário.

