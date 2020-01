Portal Meu Novo Celular reúne artigos com características e especificações técnicas de smartphones e os últimos lançamentos desse mercado

CURITIBA, Brasil, 15 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Hoje em dia, os aparelhos celulares se tornaram uma espécie de extensão do nosso corpo. Isso porque os smartphones têm a capacidade de armazenar centenas de informações e reunir dezenas de ferramentas em um único dispositivo móvel.

Despertadores que podem criar múltiplos alertas fizeram os antigos relógios e cronômetros se aposentarem. As tradicionais calculadoras de mesa também deram espaço à calculadora virtual disponível nos aparelhos.

E o que dizer das câmeras fotográficas que, anteriormente, exigiam rolos de filme e revelação? Depois, com o surgimento das câmeras digitais, era preciso cabos, carregadores, pilhas, entre outros itens para manter a câmera sempre em ação.

No entanto, atualmente tudo o que você precisa para registrar os melhores momentos da sua vida e também os momentos mais inesperados e espontâneos é um aparelho celular em mãos.

Os aparelhos reprodutores de mídia, como os antigos rádios portáteis, "discman" e até mesmo os tecnológicos MP3, também estão, em sua grande maioria, em desuso.

Os smartphones possuem agora a opção dos aplicativos de streaming de música que substituem qualquer outro aparelho analógico.

Aplicativos são grandes aliados dos smartphones e de seus usuários, afinal, é a partir deles que podemos facilmente enviar e receber mensagens instantâneas, pedir comida delivery, solicitar um carro de transporte urbano, consultar a meteorologia, entre outras tarefas do nosso cotidiano.

Para ter uma noção da paixão nacional por essas pequenas plataformas, um levantamento da Anatel aponta que até o mês de novembro de 2019 o Brasil já tinha registrado a surpreendente marca de 228,5 milhões de aparelhos celulares ativos no país.

Se você também é um apaixonado por telefonia móvel, certamente gosta de pesquisar sobre as características e especificações técnicas dos aparelhos, não é mesmo?

Pensando em atender essa parcela de leitores, foi desenvolvido o site "Meu Novo Celular", que reúne essas e outras informações para deixar todos os amantes de tecnologia antenados.

Meu Novo Celular

O site "Meu Novo Celular" está disponível no endereço eletrônico www.meunovocelular.com.br e é voltado para todos aqueles que amam tecnologia, principalmente aquelas que se referem a aparelho celular. Ele também é uma excelente alternativa para os consumidores que estão em busca de um novo celular e precisam de mais informações sobre os aparelhos que estão em sua lista de desejos.

A partir das informações presentes no site "Meu Novo Celular", é possível decidir pela compra ou até mesmo conhecer outros modelos de celulares que podem atender melhor a necessidade do leitor.

Mas não é só isso. Neste portal também é possível encontrar muitas notícias sobre lançamentos e conteúdos educativos como dicas e tutoriais que podem ajudar a solucionar aquele problema antigo ou também aumentar o desempenho técnico do seu smartphone.

O site é alimentado frequentemente com artigos incríveis, escritos por redatores competentes e dedicados a oferecer o melhor material para o público de interesse.

Vale ressaltar que no "Meu Celular Novo", você encontra subcategorias dispostas em abas no cabeçalho da página, desse modo, o acesso às matérias fica mais organizado.

Entre as principais subcategorias, estão: Notícias, Lançamentos, Samsung, Apple e Android. Por isso, caso o leitor procure conteúdos e informações acerca de um sistema operacional em particular, seja ele Android ou iOS, basta clicar na guia indicada com o nome do S.O.

Não é o máximo?

Para não perder nenhuma novidade sobre smartphones e tecnologia, salve o link www.meunovocelular.com.br em sua barra de favoritos e acompanhe todos os artigos publicados no site "Meu Novo Celular".

E se você gostou do conteúdo, compartilhe com amigos e familiares em suas redes sociais e grupos do Whatsapp para que todos conheçam esse importante portal eletrônico sobre aparelhos celulares.

