Portal Pessoa Doente fala sobre o Sarampo - Sintomas, Tratamento, Prevenção

CURITIBA, Brasil, 11 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O sarampo é considerado uma doença infecciosa muito grave. Ele é transmitido por um vírus e pode levar a morte. Sua transmissão ocorre por espirro, tosse, fala e respiração forte. Resumindo, qualquer tipo de aproximação física pode ser responsável pela transmissão da doença. A única forma de prevenção é a vacina. Há pouco tempo a doença, que há muitos anos não se manifestava, voltou e já fez vítima fatal. Veja agora as principais informações sobre o sarampo reunidas pelo portal Pessoa Doente.

Qual é a forma de prevenção da doença

A única forma de prevenir o sarampo é tomando a vacina. Somente assim é possível ficar imune a essa doença grave que pode levar a morte. O Ministério da Saúde possui calendário oficial que serve de base para que os pais saibam o momento ideal de vacinar os seus filhos.

A vacinação é um ato de amor

A vacinação é um ato de amor. Pais que amam seus filhos devem manter a caderneta de vacinação sempre em dia, pois essa é a única forma de mantê-los protegidos de muitas doenças e ajudar a manter muitas doenças erradicadas. Esse é um trabalho que precisa ser feito em grupo e a conscientização é a melhor forma de prevenção aqui no Brasil.

Onde a vacina é aplicada

A vacina do sarampo pode ser encontrada em postos de saúde públicos e em redes privadas também. Para se vacinar, basta apenas ir até o Serviço Único de Saúde (SUS) e apresentar a caderneta de vacinação. Normalmente, um enfermeiro faz a checagem da precisão da vacina e faz a aplicação. É necessário comparecer no posto de saúde em horário comercial. Já a rede privada a vacina é paga.

Veja as vacinas que imunizam contra o sarampo

- Duplo viral: Protege contra a rubéola e sarampo;

- Tríplice viral: Protege contra o sarampo, rubéola e caxumba;

- Tetra viral: Protege contra catapora, sarampo, rubéola e caxumba.

Todas as vacinas precisam ser dadas em bebês e para não ter dúvida se o seu filho (a) já foi imunizado, basta penas conferir a caderneta de vacinação ou ir até o posto de saúde mais próximo.

Quem deve se vacinar contra o sarampo?

São 3 doses que precisam ser dadas nas seguintes faixas etárias:

- Dose zero: Precisa ser dada em crianças de 6 meses a menores de 1 ano de idade. Nessa faixa é preciso a dose extra para manter o bebê imune ao sarampo;

- Primeira dose: Precisa ser dada em crianças que já completaram um ano de idade;

- Segunda dose: Precisa ser dada em crianças que já completaram 15 meses. Essa é a ultima dose de vacina contra o sarampo e ela protege por toda a vida.

Adultos que precisam ser vacinados

- Quem nunca se vacinou ou perdeu a caderneta de vacinação;

- Se você se enquadra dentro dessa estimativa e tem idade de 1 a 29 anos é preciso ir ao posto para tomar a segunda dose da vacina. Caso tenha tomado apenas uma dose;

- Caso tenha de 30 a 49 anos é preciso tomar apenas uma dose.

Conheça os sintomas do sarampo

O sarampo é uma doença muito séria e que pode levar a morte e seus principais sintomas são:

- Mal-estar intenso;

- Irritação nos olhos;

- Febre acompanhada de tosse;

- Nariz escorrendo ou entupido;

- Pintas pelo corpo.

Quem não pode tomar a vacina

Grávidas não podem ser vacinadas. Já as pessoas que sofrem com doenças graves como câncer ou doenças renais devem pedir autorização do seu médico.

Como é o tratamento para quem está com sarampo

Não existe uma forma de tratamento específico contra o sarampo e, sim, medicações para diminuir os sintomas.

Se você ainda não se vacinou, procure um posto de saúde próximo a sua casa!

