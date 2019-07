Portal Preço Carros reúne as diferenças entre Financiamento e Consórcio de Veículos

CURITIBA, Brasil, 9 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Quem não sonha em comprar um carro próprio? A escolha dessa compra está muito embasada na liberdade, ter seus próprios horários e, claro, não depender de transportes públicos para se locomover dentro da cidade. Mas antes da tão sonhada aquisição, é preciso passar pelo processo burocrático de compra.

Antes de entrar na loja, é preciso definir algumas decisões como, por exemplo, a marca que se está procurando, o modelo, se será um carro novo, seminovo ou usado, e também qual o valor total que se está disposto a gastar com o veículo, quanto será dado de entrada e quanto – e como – será o financiamento.

Existem duas principais formas para se adquirir um carro. Através de um financiamento, que será feito diretamente com o agente financeiro, ou então com a contratação de um Consórcio. Tanto o financiamento quanto o consórcio tem suas vantagens e desvantagens. Neste artigo, o site Preço Carros explica como funcionam as duas categorias de compra e suas principais características.

Financiamento

O financiamento é a modalidade de compra mais conhecida e mais usada no mercado. Funciona como uma compra parcelada, na qual existe um contrato que divide o valor total da dívida em um certo prazo preestabelecido. Em um financiamento tradicional, um agente financeiro, geralmente o banco, é acionado para financiar a compra, e a pessoa que contratou passa a pagar diretamente para o banco a sua dívida.

A principal desvantagem do financiamento é a taxa de juros, que é aplicada a cada mês e pode ser um montante muito alto no ao final da compra. Os juros, normalmente são baseados em duas tabelas, a SAC, que vai reduzindo o valor emprestado pelo banco, ou seja, as parcelas se tornam decrescentes, e também a Tabela Price onde as prestações se tornam uma constante, sendo principalmente compostas por uma cota de amortização e uma taxa de juros que se alteram inversamente ao fim do financiamento.

Outra questão está relacionada ao agente financeiro. Alguns podem exigir que o comprador tenha até 20% do valor total do veículo diretamente em mãos, o que às vezes pode ser difícil. Mas é preciso pesquisar, dependendo do banco e do modelo de carro escolhido, pode ser possível fazer um financiamento de até 100% do valor.

Mas, mesmo envolto de taxas e burocracias bancárias, o sistema de financiamento libera a compra do bem, no caso o veículo, de forma automática. Enquanto a dívida é quitada, o comprador pode deixar o carro em seu nome e usufruir de seu patrimônio.

Consórcio

O sistema de consórcio é um pouco menos conhecido do que o financiamento tradicional, mas pode ser uma ótima alternativa para a compra de carros, e até mesmo outros veículos como caminhões. O consórcio funciona como uma poupança programada, um investimento e compra de bens baseada na união de pessoas físicas ou jurídicas, e funciona de acordo com cada grupo, já que o Consórcio é administrado por uma empresa e libera as cartas de crédito, que funcionam como um cheque com o valor total da aquisição.

É uma opção a ser pensada para pessoas que não têm pressa para fazer a compra. Afinal, os grupos são formados e a cada mês que é efetuado o pagamento, alguns membros do grupo são sorteados para receber a carta de crédito. Depender da sorte pode ser estressante – você pode receber a carta logo no início do pagamento das parcelas, ou no final. Todos serão sorteados, isso é certeza, só não é possível saber quando.

Uma outra forma de receber a carta de crédito, é através do lance. Que seria, no caso, um adiantamento das parcelas – quem adiantar mais parcelas em determinado mês pode ter acesso à carta de crédito.

No caso dessa modalidade, sua principal vantagem é a falta de juros, a única taxa presente no consórcio é relacionada com uma taxa administrativa para a empresa que cuida dos grupos e sorteios. A taxa também está relacionada a valor reserva no caso de alguém do grupo se tornar inadimplente.

Para conferir mais informações, acesse o portal https://www.precocarros.com . Lá você encontra outras dicas relacionadas a veículos, modelos, últimos lançamentos e novidades do mundo automobilístico.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Portal Preço Carros

Related Links

http://www.precocarros.com



SOURCE Portal Preço Carros