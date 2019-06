Portal Receitas Gostosas dá Dicas para ajudar iniciantes na cozinha

CURITIBA, Brasil, 14 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Comer é uma das coisas mais gostosas do mundo, não é? Mas e preparar os alimentos? Isso para algumas pessoas pode ser um bicho de 7 cabeças. Mas não precisa ser assim, acredite.

Cozinhar pode ser uma terapia, além, é claro, de te ajudar a economizar preparando as refeições do dia a dia (ir a restaurantes ou pedir comida por delivery frequentemente pode ser muito caro!) ou a impressionar alguém especial ou mesmo a família naquele almoço de domingo. Imagina só a reação daquele seu tio se souber que o delicioso prato foi preparado por você! Para isso, o portal Receitas Gostosas (https://www.receitasgostosas.com) elaborou uma lista com algumas dicas fundamentais para quem quer dar seus primeiros passos na cozinha!

Tenha seus utensílios básicos

Na hora de cozinhar, alguns utensílios podem nos ajudar bastante tornando a tarefa bem mais simples e descomplicada e, por isso, é importante investir em alguns apetrechos básicos. Algumas coisas que podem tornar isso mais fácil e prático incluem amassadores de alho, boas facas de corte, tábua, alguns potes para misturar ingredientes, colheres de silicone ou de pau, enfim. Uma boa dica é conversar com pessoas da sua família ou amigos que possuem o hábito de cozinhar e perguntar o que eles consideram fundamental nesse ambiente para você ir montando sua lista de desejos de cozinha.

Mantenha sua despensa com alguns ingredientes simples

Quem nunca iniciou uma receita e precisou correr no mercado de última hora porque, no meio do processo, viu que estava faltando algum ingrediente, né? Por isso, tente manter em sua casa alguns itens básicos e versáteis porque dessa forma, as chances de ter que parar durante o andamento do almoço são bem menores.

Planeje sua lista de compras

Já vimos que não é uma boa ideia deixar sua despensa vazia. Mas como se programar para fazer as compras de mercado, então? Faça uma lista ao longo do mês com aquilo que for acabando, ou então elabore uma planilha com os alimentos que pretende preparar nos próximos dias para garantir a compra quando for ao supermercado. Hoje em dia, existem até aplicativos de celulares que podem te auxiliar nisso. Programe-se também para comprar os alimentos frescos toda semana, como frutas e vegetais, pois eles costumam estragar mais rápido mesmo quando armazenados corretamente.

Aposte no mise en place

Esse termo bastante utilizado na gastronomia significa deixar tudo pré-preparado, ou seja, organizar os alimentos e deixar tudo quase pronto para começar a cozinhar de fato. Deixar os ingredientes separados ou então os legumes higienizados e picados dá uma boa ajuda no preparo dos alimentos.

Tenha seu arsenal de receitas

Quem está começando a se aventurar na cozinha agora pode construir aos poucos uma espécie de "caderno de receitas básicas". Procure por receitas com ingredientes simples, com passo a passo pouco complexo e vá salvando as que mais gosta para aquela hora de necessidade. Com o passar do tempo, essas receitas podem evoluir e logo você ficará expert na cozinha!

Lave a louça

Pode parecer banal dizer isso, mas muita gente tem até preguiça de cozinhar simplesmente por ter que lavar a louça depois. Não há como fugir disso, mas há algumas dicas que podem facilitar o processo. Se tiver louça na pia antes de começar sua receita, tente lavar antes para que a sujeira não se acumule dando aquela sensação desesperadora de pilhas e pilhas de louça. Durante o preparo das receitas, você também pode ir lavando as tigelas que já usou enquanto espera uma água ferver, por exemplo, assim a bagunça ao final de tudo é menor.

Lembre-se: cozinhar requer prática! Se nas primeiras vezes aquele delicioso prato que você imaginou não ficar tão bom, não desanime. Com o tempo, você vai pegar o jeito e vai preparar refeições saborosas. Além disso, você pode criar gosto pela coisa e, quem sabe, logo estará até inventando suas próprias receitas! Para te auxiliar ainda mais na área gastronômica, com dicas sobre culinária, alimentação saudável, receitas, preparos e conservação de alimentos, acesse o site https://www.receitasgostosas.com e mantenha-se atualizado sempre.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Portal Receitas Gostosas

Related Links

https://www.receitasgostosas.com



SOURCE Portal Receitas Gostosas