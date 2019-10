Portal Receitas Gostosas reúne mitos e verdades sobre alimentação saudável

CURITIBA, Brasil, 8 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Ter uma alimentação saudável é a meta de milhares de pessoas. Com a busca por um corpo perfeito e uma melhor qualidade de vida, muitas pessoas estão buscando por cardápios saudáveis e que ajudem nessas mudanças citadas. O que a grande maioria não sabe, é que existem muitas informações que não passam de mito. E para ter uma alimentação saudável é preciso ter certeza que os alimentos ingeridos realmente vão fazer bem a nossa saúde.

O portal Receitas Gostosas reuniu abaixo uma lista com os melhores alimentos a serem consumidos e nos ajuda a descobrir os mitos e verdades sobre o tema "Alimentação Saudável".

Não siga tudo que se lê por aí

Muitas pessoas acabam seguindo tudo o que leem por aí e não se dão ao trabalho de verificar a veracidade das coisas e acabam seguindo informações que são mitos. Antes se seguir uma alimentação saudável, é preciso ter certeza se os alimentos realmente fazem bem e não tirar outros que não causam mal a saúde, pois apenas levam a fama de não serem apropriados. Logo abaixo, o site Receita Gostosas descreve alguns temas bem polêmicos, tratando-se de alimentação saudável.

Usar adoçante é a melhor opção

Muitas pessoas pensam que qualquer adoçante é a melhor opção para se usar em um estilo de alimentação saudável. Mas, nem todo adoçante faz bem a saúde. Pesquisas comprovam que adoçantes a base de stevia e xilitol são as duas melhores opções para quem quer adoçar a bebida de forma saudável. O açúcar é o grande vilão na saúde de muitas pessoas. É claro que hoje em dia existem várias opções de açúcar e entre elas estão: açúcar de coco e demerara. Eles acabam sendo a melhor opção para quem não consegue se adaptar a algum tipo de adoçante.

Comer comida congelada é ruim?

Mito. Muitas pessoas insistem em dizer que as comida congelada não é uma boa opção para quem deseja ter uma alimentação saudável e é justamente o contrário. Fazer comida e congelar é a melhor estratégia para quem deseja fazer comidas saudáveis e não tem tempo para isso. É um grande mito dizer que os alimentos congelados perdem os nutrientes.

Consumir café faz mal

Mito. O café é um ótimo estimulante para o nosso dia a dia e tem ação termogênica, que ajuda a queimar as calorias extras. O ideal é que esse consumo seja controlado e não em excesso, pois usando uma quantidade maior do que a permitida, essa bebida pode sim se tornar prejudicial. A melhor hora para tomar aquele café preto delicioso é na parte da manhã e na parte da tarde. Evite consumir essa bebida depois do almoço ou do jantar, pois ela impede a absorção dos nutrientes ingeridos nessas refeições. Vale lembrar que o consumo alto de café pode levar à insônia, o que não condiz com uma vida saudável.

Consumo de chá ajuda a emagrecer

Depende. O que faz emagrecer não é propriamente o chá e sim as outras escolhas alimentares. O chá tem efeito diurético e ajuda muito a eliminar toxinas e acabar com o inchaço do corpo. Mas, ele sozinho não pode fazer com que uma pessoa emagreça. Porém, se ele for aliado a uma alimentação saudável, pode sim ter um papel importante nos resultados de emagrecimento.

Pratos com até cinco cores ajudam no emagrecimento

Verdade. Um prato com verduras e alimentos coloridos ajuda sim no emagrecimento, pois quanto mais o prato for colorido, mais nutrientes ele terá. Já foi comprovado que um prato assim motiva mais ainda a uma alimentação saudável.

Os carboidratos fazem mal à saúde

Mito. O uso de carboidratos é essencial na nossa alimentação e eles precisam ser consumidos na quantidade ideal. Vale lembrar que muitos alimentos saudáveis possuem carboidratos e são esses tipos de alimentos que devemos consumir na quantidade ideal.

Alimentos ideais para uma alimentação saudável

Ter uma alimentação saudável não é tão complicado assim. Basta apenas fazer boas escolhas e adequar ao seu cardápio diário.

Veja abaixo alguns alimentos que são ideais para quem quer comer corretamente:

Feijão;

Queijo branco;

Frutas;

Carnes de peixe e frango;

Carne vermelha com moderação;

Ovos;

Legumes;

Verduras;

E outros.

Siga essas dicas e se alimente de forma saudável!

FONTE Receitas Gostosas

