Portal Signos do Zodíaco mostra as principais características de cada signo

Se você está curioso para saber mais sobre a influência dos astros em sua vida, continue conosco. O portal Signos do Zodíaco vai falar um pouco mais sobre os 12 signos do Zodíaco e como cada um deles pode influenciar na sua personalidade.

Os 12 signos do Zodíaco e o que eles revelam sobre você

Cada signo do Zodíaco possui suas características próprias e pode revelar muitos traços da personalidade de uma pessoa como seus pontos fortes e fracos.

Veja a seguir os 12 signos do Zodíaco e suas principais características:

1. Áries

Os arianos são todos os nascidos entre 21 de março e 20 de abril. Regidos pelo planeta Marte e sob a influência do elemento fogo, eles são pessoas corajosas, sinceras, dinâmicas e muito perseverantes na busca pela realização de seus sonhos.

Apesar de alegres e muito extrovertidos, eles podem ser pessoas explosivas e teimosas em algumas ocasiões. Por serem muito competitivos, podem se tornar excelentes líderes e ocupar posições de destaque na sociedade.

2. Touro

A influência do signo de touro se dá em todos os nascidos entre 21 de abril e 20 de maio. O elemento Terra faz com que os taurinos sejam mais estáticos e não apreciem muito a mudança.

O planeta regente é Vênus e isso pode atribuir a eles características como: apreciação da beleza e grande capacidade de amar.

3. Gêmeos

Geminianos são inteligentes, comunicativos e amantes da liberdade. Estes são todos os nascidos entre 21 de maio e 20 de junho, sob a influência do elemento ar e tendo o planeta Mercúrio como regente.

São pessoas que se adaptam a qualquer ocasião e têm muita facilidade em fazer amigos. Também gostam de liberdade e novos aprendizados.

4. Câncer

Quem nasce entre 21 de junho e 22 de julho possui a influência do signo de Câncer. Regidos pela Lua e sob a influência do elemento água, os cancerianos são muito sensíveis e emotivos. Muito carinhosos, eles amam muito e se apegam facilmente a outras pessoas.

5. Leão

Entre 22 de julho e 22 de agosto nascem os leoninos, que ganham a influência do elemento fogo e ainda são regidos pelo Sol. A influência do maior astro do nosso universo, não poderia atribuir outra característica aos leoninos, senão aqueles que amam ser o centro das atenções.

São pessoas muito cheias de energia, organizadas e generosas.

6. Virgem

Nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro, virginianos têm a influência do elemento terra e são regidos por Mercúrio. Isso os torna pessoas perfeccionistas, sinceras e muito eficientes em todas as tarefas que realizam.

7. Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro nascem os librianos, regidos por Vênus e sob a influência do elemento ar. Inteligentes, criativos e equilibrados, os librianos apreciam tudo o que é belo e podem se destacar mais em carreiras artísticas.

Podem ser excelentes e fiéis companheiros, no entanto, precisam controlar alguns traços de sua personalidade para que não vivam muito "no mundo da lua".

8. Escorpião

São do signo de escorpião todos que nascem entre 23 de outubro e 21 de novembro. O elemento é água e o planeta regente Marte que confere a ales um perfil intenso, apaixonado e generoso.

No entanto, se não controlarem as emoções podem ser tornar pessoas obsessivas e possessivas.

9. Sagitário

Quem nasce de 22 de novembro a 21 de dezembro ganha a influência de sagitário. Regidos por Júpiter e com influência do elemento fogo, os sagitarianos são alegres, vaidosos e muito positivos. Muito sonhadores e aventureiros, eles amam viajar e ter novas experiências.

10. Capricórnio

Os que fazem aniversário de 22 de dezembro a 19 de janeiro são os capricornianos. O elemento é Terra e são regidos por Saturno o que os torna pessoas persistentes, pacientes, independentes e ambiciosas.

Como são bem focados em seus objetivos, podem alcançar todos os sonhos que ambicionam.

11. Aquário

Nascidos entre 20 de janeiro e 18 de fevereiro, os aquarianos ganham a influência do elemento ar e são regidos por Saturno e Urano. São pessoas muito solidárias, criativas e que amam tudo o que é novo e diferente.

Podem se destacar em trabalhos voluntários e ações sociais. Também são excelentes companheiros e amigos, mas se não controlarem suas emoções podem se tornar rebeldes e extremistas.

12. Peixes

Os piscianos nascem de 19 de fevereiro a 20 de março sob a influência do elemento água e regidos por Júpiter e Netuno. Por isso, são pessoas muito sensíveis, intuitivas, sonhadoras e que acabam interiorizando muitos sentimentos.

