Portal Tintas.net ensina como calcular a quantidade de tinta certa para pintar as paredes

CURITIBA, Brasil, 1 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Todos passam por um momento muito comum na vida, que é a hora de pintar as paredes de algum ambiente. Essa tarefa pode parecer bem simples logo de cara, mas ao analisar um pouco, vamos perceber que é preciso ter noção de alguns pontos. A escolha da cor ideal pode parecer a principal preocupação, mas as dúvidas vão além disso e podem aparecer quando o processo já for iniciado. Por essa razão, o portal Tintas.net reuniu muitas dicas importantes para quem está pensando em colocar a mão na massa e precisa de algumas dicas. Veja abaixo as melhores informações para não gastar além da conta na hora de pintar as paredes do seu ambiente, seja ele casa, escritório ou outro tipo de espaço.

Conheça o espaço onde terá a pintura nas paredes

Saber como se encontra o espaço onde vai acontecer a transformação das paredes é essencial. Isso influencia muito na quantidade da tinta usada e também no tipo de material que se precisa. Algumas tintas e cores precisam de várias mãos de pintura, para que se chegue em um resultado perfeito ou quase isso. Então é preciso analisar essa parede (s) com calma ver se estão com manchas e infiltrações. Só depois será possível ter certeza da melhor cor e quantidade que será usada nessas paredes.

Meça as paredes que serão pintadas

O próximo passo a ser feito é medir todas as paredes que vão receber uma nova tinta. Esse é um passo importante porá evitar desperdício de tinta e consequentemente algum tipo de prejuízo financeiro. Caso não saiba medir corretamente esse espaço, peça alguém que entenda sobre isso. No final vai compensar bastante. Vale lembrar que a medida deve ser do quadrado geral. Mas, é muito simples fazer essa medida, basta apenas multiplicar por dois a medida da altura e da largura da parede. Para facilitar use fita métrica ou trena.

Próximo passo

O próximo passo é subtrair os espaços onde ficam as portas e janelas mediando a altura e largura das paredes e multiplique esse número por dois. Use esse mesmo método para fazer a primeira medida.

Veja como encontrar a medida ideal

Essa é a fase onde é preciso multiplicar a medida anterior pelos números de mãos de tintas que vão ser usadas nas paredes. Para ter maior precisão, faça um teste em uma parede externa, que seja parecida com a parede que vai receber a pintura. Assim já vai dar para ter noção de quantas mãos de tintas serão necessárias. Caso queira, coloque uma quantidade um pouco a mais, pois pode precisar de uma mão extra de tinta.

Último passo

Nessa fase é preciso dividir o valor total da soma pelo número de mº²/l. geralmente essa informação se encontra na lata da tinta, caso não ache, veja no site do fabricante do produto. Essa conta pode parecer confusa na primeira vez, mas depois fica simples e automático para fazer.

Veja agora as melhores tintas para os ambientes de um local

Tinta para ambiente interno

Quem deseja pintar as paredes internas, deve optar pelas tintas a base de PVA ou Látex. Elas são melhores para esse tipo de ambiente, pois não precisam de tantas manutenções. São resistentes ao sol e não precisam de muita lavagem. Também oferecem um ótimo valor de mercado.

Tinta para o ambiente externo

A tinta acrílica é muito indicada para as paredes de ambientes externos, pois elas possuem forma fácil de limpar, e oferecem 3 tipos de acabamentos que são: Acetinada, semibrilho e fosco.

Essas são as principais dicas para quem vai pintar as paredes de algum ambiente! Para conferir mais dicas e informações sobre decoração, organização de ambientes, móveis, entre diversos outros assuntos sobre o setor, acesse o site https://www.tintas.net.br.

