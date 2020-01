Portal Trabalhou divulga vagas de emprego de diversas empresas e informações sobre o mercado de trabalho

CURITIBA, Brasil, 15 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Nos últimos anos, o mercado de trabalho no país vem passando por grandes instabilidades. Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que no último trimestre de 2019 a taxa de desemprego atingia cerca de 11,2% dos brasileiros.

Durante a passagem de ano, época em que ocorrem as principais datas comemorativas do calendário, o comércio atravessa uma alta demanda de fluxo de mercadoria e consumidores e, assim, emprega mais profissionais temporários durante o período de dois ou três meses.

As vagas temporárias são uma excelente oportunidade para que o trabalhador demonstre interesse e dedicação a sua função, fazendo com que muitos deles sejam contratados efetivamente após a temporada de compras do fim do ano.

Contudo, se você não foi um dos profissionais contemplados com os postos de trabalho do final do ano, agora é hora de reunir energia e continuar a busca pela recolocação no mercado de trabalho.

Como fazer isso?

Hoje em dia, a tecnologia desenvolve mecanismos que facilitam diversas atividades comuns do nosso cotidiano, inclusive o ato de procurar um emprego. São dezenas de sites, agências virtuais, meios de comunicação digitais e redes sociais com esta finalidade.

Existe também o conhecido campo "Trabalhe Conosco" dos endereços eletrônicos das organizações, oportunidade em que o candidato se cadastra no banco de dados das empresas, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte ou até multinacionais.

Esses veículos eletrônicos são excelentes alternativas para profissionais de todos os cargos previstos ou graus de escolaridade se inscreverem em uma vaga aberta. Então, se você é estudante universitário ou recém-formado e está em busca de programas de estágio ou trainee, essa tecnologia também pode operar a seu favor.

Vale ressaltar que atualmente até mesmo parte de alguns processos seletivos são realizados por meio de plataformas digitais, como testes, avaliações e dinâmicas desenvolvidas pela equipe de recrutamento e seleção das empresas.

Trabalhou.com.br

Um importante site que reúne não somente vagas abertas, mas também novidades e notícias sobre o mercado de trabalho é o trabalhou.com.br. Com ele, os candidatos podem obter em primeira mão as principais informações sobre uma vaga aberta ou especificações sobre como cadastrar o currículo em determinada empresa.

O site trabalhou.com.br tem um visual muito receptivo, em que o leitor pode encontrar facilmente o conteúdo desejado. Para facilitar o acesso, o portal eletrônico foi desenvolvido de modo que o internauta navegue sobre as abas categorizadas de seu cabeçalho.

Nesse caso, é possível encontrar facilmente as matérias relacionadas ao seu principal objetivo, seja ele conhecer as empresas que estão prestes a se candidatar nesse momento ou também os programas de estágio e trainee que estão com inscrições abertas.

O site trabalhou.com.br oferece ainda aos seus leitores a possibilidade de cadastrar gratuitamente o seu currículo no banco de dados do portal eletrônico para que, sempre que houver uma vaga condizente ao seu perfil, você seja rapidamente informado e realize sua inscrição para o posto de trabalho em questão.

Para cadastrar seu currículo, entre na aba "Enviar currículo" que está no cabeçalho do site trabalhou.com.br. Em seguida, basta preencher corretamente os campos solicitados com seus dados como nome, profissão e telefone.

E não é só isso. Para enriquecer ainda mais o seu currículo e aumentar as suas chances de contratação, o site trabalhou.com.br também desenvolveu cursos profissionalizantes e de atualização para manter o profissional sempre alinhado às principais exigências do mercado de trabalho.

Os cursos têm valores que cabem no seu bolso e contam com certificado reconhecido em todo o Brasil. Para mais informações sobre os cursos oferecidos pelo trabalhou.com.br, clique na aba "Nossa Loja", localizada no topo da página.

Para não perder nenhuma novidade ou notícia, salve o link do site trabalhou.com.br em sua barra de favoritos e acompanhe constantemente as vagas abertas e matérias publicadas sobre o mercado de trabalho!

FONTE Portal Trabalhou

