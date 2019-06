Portarias inteligentes reduzem custo com segurança em até 70%

SÃO PAULO, 18 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Os sistemas integrados, inteligência artificial e internet das coisas são algumas das opções de sistemas e tecnologias que podem ser adotadas em portarias gerando uma redução de até 70% nos custos com segurança.

Para auxiliar as empresas e condomínios no planejamento e implantação dos sistemas, a Feira e Conferência Internacional de Segurança (ISC Brasil), que acontece entre 25 e 27 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo, apresentará diversas novidades em soluções integradas, tecnologia e projetos inovadores para o mercado de segurança.

Entre as novidades, a Segware, responsável pelo desenvolvimento e comercialização do sistema de monitoramento Sigma, apresentará tecnologias que permitem a integração de soluções visando comodidade e mobilidade, principalmente, por meio da internet das coisas que podem ser instaladas em residências e empresas.

Assim, durante a ISC Experience – espaço dentro da feira que reproduz projetos de segurança - a empresa mostrará o impacto real das soluções por meio de um ambiente onde as pessoas terão a oportunidade de viver a experiência de uma casa inteligente.

Já a Bycon mostrará soluções em sistemas CFTV que podem ser adaptados para atualização de projetos do sistema analógico, além de gravadores com recurso POS (integração de textos com imagens) e recurso para reconhecimento facial, que permite a implementação para uso diverso como controle de acesso, cadastro, entre outros.

A empresa também levará um gerador de neblina como ferramenta de bloqueio a roubos. Para garantir a experiência dos visitantes, haverá uma sala de vidro para o acompanhamento do funcionamento do dispositivo.

A Kiper, especializada em solução tecnológica para acesso a condomínios, apresentará as novidades focadas na experiência do usuário. Para isso, será montada uma estrutura de um condomínio no ambiente da feira onde o público terá a oportunidade de conhecer como funciona a estrutura de uma portaria remota na prática, inclusive, com testes em situações de saídas de emergência e pânico.

Outra novidade será o módulo de automação de internet das coisas, onde o software pode executar tarefas como acionamento de iluminação e controle de equipamentos como bombas d´água.

14ª edição ISC Brasil

Mais de 18 mil visitantes são esperados na ISC. Com a presença de mais de 150 expositores, a feira deve movimentar mais de R$ 800 milhões em negócios.

FONTE ISC Brasil

