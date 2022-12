PortAventura World et Sony Pictures Entertainment annoncent la première montagne russe dans le noir inspirée de « Uncharted »

PortAventura World a conclu un accord de licence avec Sony Pictures pour construire la première montagne russe dans le noir inspirée du film à succès Uncharted, mettant en vedette Tom Holland et Mark Wahlberg

Basée sur l'aventure relatée par le film, l'attraction Uncharted représentera la grande première de la nouvelle saison à PortAventura World, et ouvrira à la fin du premier semestre de 2023

TARRAGONA, Espagne, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- PortAventura World et Sony Pictures Entertainment ont annoncé aujourd'hui que l'attraction Uncharted, la première montagne russe dans le noir basée sur le succès cinématographique, ouvrira à la mi-2023. La nouvelle attraction sera située dans la zone Far West du parc et permettra aux visiteurs de partir à la recherche d'un des plus grands trésors jamais découverts.

PortAventura World and Sony Pictures Entertainment Announce World’s First ‘Uncharted’ Dark Ride Roller Coaster



David Garcia, vice-président exécutif et directeur général de PortAventura World, a déclaré : « Nous sommes ravis de l'annonce de cet accord stratégique avec une société de référence dans l'industrie du divertissement comme Sony Pictures. Cette alliance nous permettra d'être présents à l'échelle mondiale en lançant notre première montagne russe dans le noir et complétera parfaitement notre offre. »

Jeffrey Godsick, vice-président exécutif des partenariats mondiaux et de la gestion de la marque et responsable du divertissement géolocalisé chez Sony Pictures Entertainment a déclaré : « L'équipe de PortAventura World a conçu une attraction palpitante pour que les fans du jeu et du film puissent maintenant entrer dans les chaussures de Nate et Sully et faire leur propre chasse au trésor. »

Asad Qizilbash, directeur de PlayStation Productions a déclaré : « Après l'énorme succès du film Uncharted, nous sommes heureux de voir cette franchise de divertissement s'étendre à de nouveaux espaces passionnants. »

Les visiteurs les plus audacieux seront en mesure de profiter de près de 700 mètres d'une balade animée sur ces montagnes russes dans le noir exclusives qui atteindront plus de 12 mètres de haut dans un espace cadre unique de 4 800 mètres carrés et 16 mètres de haut. La nouvelle attraction présentera une pré-exposition pleine de surprises et un voyage d'événements inattendus dans une expérience totalement immersive à la recherche du plus grand trésor.

Avec un investissement de plus de 25 millions d'euros, le projet a été rendu possible grâce à un accord de licence avec Sony Pictures et sa création compte sur la collaboration de la célèbre société de design Intamin Amusement Rides, et Sally Corporation, une entreprise internationale de premier plan spécialisée dans le développement d'attractions dans le noir et l'animatronique.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=I03W9dCrHYI

SOURCE PortAventura World