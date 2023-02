PortAventura World s'engage à croître à l'intérieur et à l'extérieur de la station et prévoit de dépasser les 5,3 millions de visiteurs en 2023

TARRAGONE, Espagne, 17 février 2023 /PRNewswire/ -- PortAventura World a donné le coup d'envoi de sa plus longue saison, qui durera près de 300 jours, avec l'espoir de dépasser les 5,3 millions de visiteurs, après avoir atteint 5,1 millions en 2022. La station, qui organisera son premier Carnaval pendant plusieurs week-ends consécutifs, en s'inspirant des festivités de Rio de Janeiro et de Venise, espère reconquérir définitivement les visiteurs internationaux cette saison, avec des estimations allant jusqu'à un million de visiteurs français et un demi-million de visiteurs britanniques et irlandais, et en mettant l'accent sur l'ouverture à de nouveaux marchés internationaux.

David García, Managing Director of PortAventura World

Lors de la présentation de la saison, David García, directeur général de PortAventura World, a déclaré : « Nous commençons cette nouvelle saison avec beaucoup d'enthousiasme, d'énergie et de grandes nouvelles. Après avoir clôturé l'année 2022 avec 5,1 millions de visiteurs et des revenus records, cette année, nous sommes clairement engagés dans la croissance. Ainsi, nous sommes ouverts tous les mois de l'année et nous avons continué à investir dans le client à travers de nouveaux produits tels que le Carnaval et la nouvelle attraction qui ouvrira au printemps. »

Le début de saison a permis à l'entreprise d'augmenter ses effectifs et de générer jusqu'à un demi-millier de nouvelles embauches, atteignant un pic de 3 800 employés actifs aux moments clés de la saison avec des campagnes telles que le premier Carnaval de la station, Pâques, Halloween et Noël.

De même, en 2023, l'entreprise poursuivra sa croissance durable en allant vers l'extérieur, renforçant ainsi sa stratégie d'innovation et de diversification. La société, qui en 2022 a acquis et commencé à gérer deux hôtels en dehors de la station, a annoncé qu'elle continuera à se concentrer sur la croissance dans cette nouvelle ligne.

L'une des principales nouveautés de PortAventura World au premier semestre 2023 sera l'ouverture de la première montagne russe sombre au monde, « Uncharted », développée en partenariat avec Sony Entertainment et avec un investissement de plus de 25 millions d'euros. Dans le cadre de la création de cette nouvelle attraction, l'entreprise prépare un projet pilote d'expérience immersive en réalité virtuelle (VR) pour les personnes handicapées, dans le but d'être le fer de lance du changement dans la façon dont ces clients expérimentent le parc.

Toujours dans le domaine ESG, PortAventura World continuera à faire progresser ses engagements en matière de durabilité. À cet égard, il inaugurera sa centrale photovoltaïque, PortAventura Solar, qui couvrira un tiers des besoins énergétiques du complexe.

