Portfólio de 180 propriedades em Miami e Orlando é apresentado no Brasil

De 20 a 30 de março, a Real Estate Investments by Borrero Corp. encontrará investidores brasileiros pela primeira vez em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, interessados em investir em imóveis em Miami e Orlando.

Brasileiros estão em 8o lugar entre os estrangeiros que mais investem em imóveis no sul da Flórida

SÃO PAULO, 20 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Os brasileiros estão em 8o lugar entre os estrangeiros que mais investem em imóveis no sul da Flórida, nos Estados Unidos, segundo o relatório 2022 da Miami Realtors. De olho neste mercado, a Real Estate Investments by Borrero Corp., uma das maiores corretoras americanas especializadas em investidores latino-americanos, traz este ano, pela primeira vez ao Brasil, uma seleção de 180 investimentos imobiliários em Miami e Orlando. Tendo um histórico de 940 seminários já feitos em diferentes países da América Latina, o time de brokers passará, de 20 a 30 de março, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

Nos dias 20, 21 e 22 de março, a empresa atenderá investidores na cidade de São Paulo, respectivamente, no Hotel Fasano São Paulo, Grand Hyatt São Paulo e Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel. Nos dias 23, 24 e 25 de março será a vez da cidade do Rio de Janeiro, respectivamente no Hotel Fasano Rio de Janeiro, Hotel Hilton Copacabana e Hilton Barra Rio de Janeiro. Nos dias 27 e 28 de março, a Real Estate Investments by Borrero Corp. atenderá clientes em Belo Horizonte, no Hotel Fasano Belo Horizonte. E para fechar o tour, eles estarão em Brasília, em 29 e 30 de março, atendendo clientes no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada.

Investidores brasileiros

Segundo o relatório da Miami Realtors, em 2022 os brasileiros investiram majoritariamente em condomínios residenciais incluindo casas e apartamentos (condominium) (64%), casas para famílias (fora de condomínios) (27%) e townhouses/ row house/ duplex (9%).

"Os imóveis de luxo no centro de Miami ou próximos aos parques da Disney, em Orlando, se tornaram um dos melhores negócios para os investidores brasileiros", afirma Xavier Borrero, CEO da Real Estate Investments by Borrero Corp..

Segundo Rodolfo Milanez, Broker Associate baseado no Brasil da Real Estate Investments by Borrero Corp., a grande maioria dos clientes de ultra alta renda e alta renda no Brasil geralmente conhecem bem o mercado. "Eles buscam dolarizar os seus investimentos e obter renda através da locação, ou simplesmente buscando proteger seus patrimônios e ter uma opção de casa de férias para utilizar com a família nas viagens à Flórida. Às vezes, a aquisição pode ter relação somente com investimento, ou ainda estar somente relacionado ao lifestyle cobiçado do sul da Flórida, por exemplo", afirma.

Os investidores e suas famílias recebem o acompanhamento integral da equipe de assessores especializados da corretora, que trabalham em conjunto com advogados especializados em gestão de patrimônio, advogados especializados em imigração, contadores na Flórida e no Brasil, title companies (similares ao cartório de registro de títulos no Brasil), corretores de financiamento, bancos e todas as partes envolvidas na jornada do investimento, representando o cliente perante o processo de aquisição.

Portfólio para diferentes tipos de investimentos

Investir em imóveis nos Estados Unidos tem vários atrativos, desde diversificação de investimentos e proteção patrimonial, hedge cambial natural, proteção contra inflação inerente ao investimento em imóveis e renda com locação de curta ou longa temporada até ganho de equity (patrimônio), sendo utilizado como instrumento de alavancagem financeira.

"A possibilidade de adquirir casas ou apartamentos na Flórida para renda com locação é um dos aspectos mais atrativos para os investidores brasileiros. Trata-se de um negócio de baixo risco e gerador de fluxo de caixa com aluguéis, pois os imóveis podem ser adquiridos totalmente mobiliados e prontos para morar ou alugar. O aluguel pode ser feito tanto por empresas como Airbnb como por redes hoteleiras renomadas que cuidam da administração, manutenção e logística de ocupação, como a rede Hilton, por exemplo", explica Rodolfo Milanez.

As opções de propriedades em lançamento para uso e investimento em Miami e Orlando apresentadas pela empresa partem de US$ 500 mil no centro de Miami, por exemplo. Neste caso, o comprador estrangeiro pode fazer 30% de depósito e pleitear aprovação de financiamento do restante. Já em regiões como Sunny Isle Beach, o investidor encontra projetos de altíssimo luxo e sofisticação, partindo de US$ 5,5 milhões. Em Orlando, as propriedades partem de, aproximadamente, US$ 500 mil, com as mesmas condições de compra para investidores estrangeiros (30% de entrada e financiamento do restante). Mais informações podem ser acessadas em: https://www.propiedadesenmiami.info/proyectos1/.

Sobre a Real Estate Investments by Borrero Corp. – A Real Estate Investments by Borrero Corp. é um Real Estate Broker (Imobiliária) com sede em Miami, nos Estados Unidos. À sua frente está o renomado broker Xavier Borrero, que conta com mais de 18 anos de experiência no mercado imobiliário da Flórida. A empresa é líder e opera na maioria dos países da América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e México, também na Espanha, e está iniciando o trabalho informativo com eventos locais no Brasil em 2023, apesar de já contar com uma carteira de clientes no país. O Grupo tem ampla experiência e já realizou mais de 940 seminários de apresentação de produtos selecionados em Miami e Orlando para investimento imobiliário, apoiando os clientes em todas as etapas do processo de investimento e suporte pós-venda. Mais informações podem ser acessadas em https://www.propiedadesenmiami.info/.

