Portobello inaugura nova loja Portobello Shop em Brasília

A nova loja segue o padrão de todas as lojas as redes, que busca oferecer uma experiência única ao profissional de arquitetura e design, ou cliente final. Os materiais foram setorizados em paredes de painéis, que expõem os revestimentos, com destaque para as Lastras Portobello. Os acessórios foram organizados em um espaço exclusivo, como um ateliê, convidando os clientes e especificadores a experimentar soluções diferentes e composições únicas. Dessa forma, a solução completa da Portobello Shop em revestimentos e complementos, com os produtos da Officina Portobello, marca de mobiliário em porcelanato da Portobello, e as louças e metais da Docol, é apresentada permitindo fácil visualização dos produtos.

O projeto também valorizou outros espaços importantes de atendimento e interação. Entre eles estão o Café Lovers, o "coração" da Portobello Shop para negociações, reuniões descontraídas, confraternizações e comemorações; o Espaço Especificador, área exclusiva onde os profissionais de arquitetura e design realizam o atendimento privativo ao cliente, e o Espaço Kids, ambiente destinado às famílias com crianças que visitam a loja. Na área externa, três lounges separados por um lindo espelho d'água completam o design da nova unidade, que oferece ainda estacionamento privativo para os clientes.

SOBRE A PORTOBELLO

Marca líder em varejo no segmento, com 140 lojas Portobello Shop que oferecem uma solução completa em revestimentos e complementos, atuação nos principais Home Centers nacionais e atendimento a projetos e grandes obras, além de exportação para mais de 60 países. O modelo de varejo integrado orienta a estratégia da empresa e é exercitado plenamente na rede Portobello Shop através de uma experiência de compra diferenciada, tanto nas lojas quanto nos ambientes digitais, com foco nos profissionais de arquitetura, sistema logístico único que proporciona melhor qualidade na entrega diretamente ao consumidor final e produtos e sistemas inovadores com o design contemporâneo da marca. Seu posicionamento de design e inovação potencializa-se através da Officina Portobello, que oferece mobiliário em porcelanato para todos os ambientes da casa, e do pioneirismo na produção e comercialização de lastras em porcelanato. Já a estratégia de democratização do design é exercida através da marca Pointer, distribuída inicialmente no Nordeste do país e, atualmente, em processo de expansão nacional. Duas unidades produtivas, uma fábrica instalada em Tijucas (SC), com o estado da arte em tecnologia de produção, e uma fábrica em Marechal Deodoro (AL), com produção via seca projetada para potencializar a sustentabilidade nos processos, garantem a produção de cerca de 40 milhões de metros por ano ao grupo. O outsourcing complementa o mix de produtos oferecido pela marca.

