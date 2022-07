Portofino: Die neue Luxus-Veranstaltungslocation in Wien Simmering

WIEN, 5. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Ingenieur Alexander Holzer und sein Partner Wolfgang Pöllmann haben 2022 einen neuen Platz für Highlevel-Veranstaltungen aller Art im 11. Bezirk in Wien geschaffen.

„[…] ich bin viel im In- und Ausland unterwegs. Dabei ist mir aufgefallen, dass es in Wien so gut wie keine, relativ kleine, aber feine Locations für Veranstaltungen aller Art, wie z.B. Meet and Greet gibt. Entweder ist bei 100 Personen Schluss, oder man muss die Stadthalle mieten […]" meint Ingenieur Alexander Holzer schmunzelnd, nach den Beweggründen für diese Idee, gefragt.