Portworx da Pure Storage traz pesquisa, experiência híbrida e proteção para dados Kubernetes

SÃO PAULO, 17 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A otimização dos recursos voltados para Kubernetes atende à crescente demanda das empresas por mais conforto e simplicidade para apoiar as equipes na nova realidade de trabalho remoto, atualmente um dos pontos mais desafiadores para os negócios no mundo inteiro. A pesquisa anual da Portworx, adquirira pela Pure Storage em 2020, avaliou a adoção em massa e evolutiva do Kubernetes entre os usuários corporativos, e aponta que, apesar dos cortes no orçamento, as empresas estão recorrendo ao Kubernetes para acelerar os resultados. Os resultados mostram que 68% dos profissionais de TI aumentaram o uso impulsionados pelas circunstâncias da pandemia, principalmente com objetivo de acelerar a implementação de novos aplicativos e utilizar mais automação - ambos essenciais para suprir às necessidades do modelo remoto. Além disso, apesar das pressões de trabalho, 52% afirmam que hoje estão mais satisfeitos com o trabalho do que antes, e os mais familiarizados com o Kubernetes tendem a ganhar salários mais altos.

Durante o Pure//Accelerate 2021, a Pure anunciou as novidades na integração com a Portworx. A plataforma Portworx Enterprise 2.8 traz novas integrações em todo o portfólio de produtos e serviços da Pure e com o VMware Tanzu, para que as empresas possam utilizar a plataforma para extrair mais valor do uso do Kubernetes de forma simplificada. Nesta plataforma está o PX Backup 2.0, plataforma de proteção para dados e aplicativos modernos, que chega com recursos otimizados para aumentar a segurança a partir de controle de acessos baseados em funções (RBAC). Dessa forma, a inteligência da segurança dos dados é aprimorada por meio de um novo painel de cronograma de atividades para gerenciamento do processo de backup, que protege os aplicativos Kubernetes executados em mais plataformas do ecossistema.

Essa otimização dos recursos voltados para Kubernetes atende à crescente demanda das empresas por mais conforto e simplicidade para apoiar as equipes na nova realidade de trabalho remoto, atualmente um dos pontos mais desafiadores para os negócios no mundo inteiro. A pesquisa anual da Portworx, que avalia a adoção em massa e evolutiva do Kubernetes entre os usuários corporativos, aponta que, apesar dos cortes no orçamento, as empresas estão recorrendo ao Kubernetes para acelerar os resultados. Os resultados mostram que 68% dos profissionais de TI aumentaram o uso impulsionados pelas circunstâncias da pandemia, principalmente com objetivo de acelerar a implementação de novos aplicativos e utilizar mais automação - ambos essenciais para suprir às necessidades do modelo remoto. Além disso, apesar das pressões de trabalho, 52% afirmam que hoje estão mais satisfeitos com o trabalho do que antes, e os mais familiarizados com o Kubernetes tendem a ganhar salários mais altos.

Confira abaixo como as novidades de Portworx da Pure Storage podem ajudar as empresas nessa jornada inovadora do Kubernetes.

Portworx 2.8 - Experiência consistente em qualquer infraestrutura e em qualquer nuvem

Com novos recursos, como provisionamento de armazenamento dinâmico em FlashArray e FlashBlade, e visibilidade e suporte unificados via Pure1, a Portworx permite que as cargas de trabalho em contêiner sejam executadas perfeitamente na nuvem, infraestrutura de servidores, arrays Pure Storage e até mesmo soluções de armazenamento de outros fornecedores.

A nova versão da Portworx 2.8 inclui:

Resiliência e mais simplicidade para executar apps Kubernetes em níveis de escala empresarial: Com uma abordagem de software nativo do Kubernetes, a Portworx combina gerenciamento de armazenamento nativo em nuvem e serviços de proteção de dados com FlashArray e FlashBlade da Pure Storage para uma implementação perfeita. Essa abordagem viabiliza o verdadeiro armazenamento como código, sem a necessidade de interface direta com os arrays de armazenamento de apoio. Os volumes nativos de contêiner recebem o conjunto completo de recursos de gerenciamento de armazenamento de contêiner Portworx, incluindo backup, recuperação de desastres, segurança, escalonamento automático e migração - recursos que não estão vinculados ao hardware e acompanham o aplicativo em contêiner conforme ele se move entre implementações on-premises e na nuvem.

Suporte preditivo em Pure1 para apps Kubernetes executados na Portworx: Com a versão mais recente da plataforma, o cluster Kubernetes e as métricas de uso de volume coletadas pela Portworx serão enviadas ao Pure1, fornecendo uma pilha unificada de visibilidade e experiência de suporte para os aplicativos Kubernetes no portal Pure1, permitindo que o cliente visualize as implementações de ponta a ponta e solucione problemas com apps Kubernetes. A Pure1 ainda coleta os dados necessários para entender os padrões de implementação, permitindo que os clientes se beneficiem desses recursos de suporte preditivo alimentado pelo mecanismo META AI, que visa detectar anomalias e sugerir ações de resolução antes que os problemas se tornem interrupções.

Otimização de experiência de armazenamento nativo de contêiner para VMWare Tanzu e qualquer sistema de armazenamento compatível com CSI: O lançamento estende o suporte Portworx para as principais plataformas Kubernetes com a adição de suporte VMWare Tanzu (TKG) por meio do driver Tanzu nativo em CSI. Isso significa que os clientes podem se beneficiar do gerenciamento de dados granulares de contêiner, como backup e recuperação, criptografia e migração, independentemente do armazenamento de backup de seu ambiente VMware, incluindo datastores vSAN, VVols e VMFS ou provedores de armazenamento em bloco na nuvem. Com a Enterprise 2.8 compatível com a especificação CSI mais recente, a Portworx fornece uma experiência consistente e nativa do Kubernetes para aplicativos executados em qualquer armazenamento corporativo compatível com CSI.

Experiência unificada para todos os aplicativos Kubernetes em execução na Pure: Os clientes com FlashArray e FlashBlade da Pure podem usar a Portworx Enterprise 2.8 para atingir os mais altos níveis de desempenho, escala, automação, proteção de dados e segurança para aplicativos de produção em execução no Kubernetes. Para os clientes que estão iniciando sua jornada no Kubernetes sem todos esses requisitos, a Pure lançará uma opção em breve.

A oferta Kubernetes de primeira geração da Pure, Pure Service Orchestrator (PSO), se tornará parte do Portworx Essentials para fornecer aos clientes uma opção de orquestração de armazenamento unificado para Kubernetes. A novidade do Portworx Essentials é que ele permite o uso geral para clientes que usam FlashArray e FlashBlade e está incluído e totalmente apoiado na assinatura Evergreen ou Pure-as-a-Service do cliente com mais funcionalidades do que o PSO atual.

Além disso, é possível atualizar para o Portworx Enterprise para segurança adicional com facilidade, proteção de dados e escala, enquanto continuam a se beneficiar da integração com a Pure. O PSO permanecerá com esse suporte até o final de janeiro de 2022, para quando é previsto que todos os clientes tenham feito a transição para a Portworx.

"A entrega conjunta de Pure e Portworx está redefinindo o armazenamento para aplicativos modernos nativos da nuvem. Ao fornecer um armazenamento que pode ser orquestrado inteiramente por meio do Kubernetes, a Pure está entregando a melhor experiência de nuvem híbrida e resultados transformadores para os clientes", explica Murli Thirumale, vice-presidente e gerente geral da Unidade de Negócios Nativa em Nuvem na Pure Storage.

Sobre a Pure Storage

A Pure Storage (NYSE: PSTG) ajuda os inovadores a construir um mundo melhor com dados. As soluções de dados da Pure permitem que empresas de SaaS, provedores de serviços em nuvem e clientes do setor público e corporativo forneçam dados seguros e em tempo real para alimentar sua produção de missão crítica, DevOps e ambientes de análise modernos em um ambiente com várias nuvens. Uma das maiores empresas de TI com o crescimento mais rápido da história, a Pure Storage permite que os clientes adotem rapidamente tecnologias de próxima geração, incluindo inteligência artificial e aprendizado de máquina, para ajudar a maximizar o valor de seus dados para obter vantagem competitiva. E com uma pontuação certificada de satisfação do cliente NPS no primeiro por cento das empresas B2B, a lista cada vez maior de clientes da Pure está entre as mais satisfeitas do mundo.

Contatos para a imprensa – Capital Informação

Juliana Ornellas – [email protected]

Estela Silva – [email protected]

Luciane Bernardi – [email protected]

FONTE Pure Storage

SOURCE Pure Storage