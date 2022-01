PostEra annonce une collaboration stratégique multicibles de 260 millions de dollars avec Pfizer dans le cadre du Laboratoire d'IA

BOSTON, 11 janvier 2022 /PRNewswire/ -- PostEra, une société de biotechnologie spécialisée dans les solutions d'apprentissage automatique pour la recherche pharmaceutique préclinique, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de la collaboration stratégique actuelle de la société avec Pfizer. Le programme de recherche multicibles élargi mettra en place un laboratoire d'IA dans lequel PostEra et Pfizer feront progresser conjointement plusieurs programmes de découverte de médicaments, en mettant initialement l'accent sur l'oncologie et les traitements antiviraux contre la COVID-19. Le laboratoire d'IA s'appuiera sur un apprentissage automatique novateur en chimie médicinale, fondé sur les données de Pfizer, et sur les innovations pionnières de PostEra en matière de chimie générative et de conception tenant compte de la synthèse.

PostEra recevra un paiement initial de 13 millions de dollars et est éligible pour recevoir des paiements d'étape supplémentaires d'un montant total de 248 millions de dollars si toutes les étapes sont franchies, en plus de redevances échelonnées sur tous les produits approuvés issus de la collaboration.

Le laboratoire d'IA intégrera étroitement la découverte de médicaments au développement des technologies afin de garantir une boucle de rétroaction continue qui améliore le processus et les prédictions de la plateforme. L'objectif du laboratoire d'IA est de combiner l'expertise et les données de Pfizer avec la technologie de PostEra pour faire progresser ces programmes de découverte de médicaments, tout en produisant une plateforme intégrée de pointe qui sera déployée dans le cadre des efforts internes de Pfizer en matière de découverte préclinique de médicaments.

« Nous pensons que la meilleure façon de développer une technologie de pointe est d'intégrer étroitement son développement aux programmes de découverte de médicaments en cours », a déclaré le Dr Alpha Lee, directeur scientifique de PostEra. « Nous sommes heureux d'élargir notre collaboration dans ce but précis et de tirer parti de l'IA pour améliorer la découverte préclinique de médicaments », a ajouté Aaron Morris, PDG de PostEra.

« Chez Pfizer, nous pensons que les technologies numériques, notamment l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, recèlent un grand potentiel pour contribuer à la découverte de nouvelles approches permettant de prévenir, de guérir et de traiter les maladies chez les patients qui en ont besoin », a déclaré Charlotte Allerton, responsable de la conception médicale, Pfizer. « Nous sommes ravis d'élargir notre collaboration avec PostEra afin de renforcer nos capacités actuelles.

La société a également annoncé aujourd'hui son financement de série A de 24 millions de dollars. Ce nouveau financement permettra à PostEra de développer davantage ses programmes de découverte de médicaments en partenariat, de lancer des programmes internes de découverte de médicaments, ainsi que de poursuivre le développement de sa plateforme de chimie médicinale fondée sur l'IA.

À propos de PostEra

PostEra a été fondée en 2019 et sa technologie s'appuie sur des recherches universitaires pionnières menées par ses scientifiques fondateurs. Le technologie de PostEra répond à certains des principaux défis de la recherche et du développement en matière de découverte de médicaments en intégrant la conception moléculaire à la synthèse chimique. PostEra fait progresser les programmes de petites molécules grâce à des partenariats conclus avec des sociétés biopharmaceutiques, tout en travaillant sur son portefeuille interne, et en proposant également une partie de sa technologie de synthèse via sa plateforme web Manifold . PostEra a également lancé le plus grand processus de recherche en matière de nouveaux médicaments fondés sur la science ouverte, COVID Moonshot , et contribue désormais à son amélioration au niveau mondial.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1722598/PostEra_Logo.jpg

SOURCE PostEra