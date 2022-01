PostEra clôture un nouveau financement de 24 millions de dollars pour faire progresser la découverte de médicaments

BOSTON, 11 janvier 2022 /PRNewswire/ -- PostEra, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans les solutions d'apprentissage automatique pour la recherche pharmaceutique préclinique, a annoncé aujourd'hui un financement par capitaux propres de 24 millions de dollars pour accélérer la chimie médicinale et apporter de nouveaux traitements aux patients.

PostEra utilisera ces fonds pour faire progresser une série de programmes de recherche de médicaments menés en partenariat, lancer ses propres programmes de recherche internes de médicaments et développer davantage sa plateforme de chimie médicinale. Fidèle à son éthique de collaboration, l'entreprise a également annoncé aujourd'hui son partenariat stratégique multi-cibles avec Pfizer, pour établir un laboratoire d'intelligence artificielle.

Clermont Group, un groupe d'affaires international dont le siège est basé à Singapour, a dirigé le financement de série A avec la participation de Breyer Capital, Lifeforce Capital et I2BF Global Ventures, aux côtés d'investisseurs existants, notamment Metaplanet, HOF Capital, Ace & Company, Pioneer Fund et R. Martin Chavez.

« PostEra est heureuse d'accueillir le Clermont Group comme actionnaire », a déclaré Aaron Morris, PDG de PostEra. Nous partageons la même passion pour l'innovation et l'engagement à améliorer les vies en accélérant la découverte de traitements pour les maladies. »

« Nous investissons dans des entreprises vouées à l'intérêt supérieur de la société », a déclaré Sean Gardiner, vice-président senior de Clermont Group. « PostEra est à la fine pointe de l'avancement de la chimie médicinale grâce à sa technologie avancée fondée sur l'IA. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec l'équipe pour mettre sur pied la principale plateforme de découverte de médicaments de l'industrie. »

Au cours des 18 derniers mois, PostEra a démontré l'utilité de sa plateforme via une grande variété de programmes de recherche de médicaments en intégrant étroitement le cycle « conception-fabrication-test » de la chimie médicinale. Les résultats obtenus incluent le développement rapide de candidats antiviraux oraux dans le cadre de la COVID-19 grâce à COVID Moonshot, les progrès réalisés dans les recherches relatives à plusieurs médicaments et menées avec des partenaires biopharmaceutiques, et le lancement de Manifold en tant que plateforme de synthèse de premier plan dans l'industrie.

« PostEra a fait de grands progrès en démontrant l'utilité réelle de notre première plateforme de chimie médicinale, fondée sur l'IA, et sa capacité à accélérer la découverte de petites molécules », a déclaré Aaron Morris. « Nous avons fait nos preuves en déployant notre technologie d'apprentissage automatique pour unifier le cycle « conception-fabrication-test » de la chimie médicinale et améliorer considérablement les approches traditionnelles basées sur les essais et les erreurs. »

À propos de PostEra

PostEra a été fondée en 2019 et sa technologie s'appuie sur des recherches universitaires pionnières menées par ses scientifiques fondateurs à l'Université de Cambridge. Cette technologie répond à certains des principaux défis en R&D en matière de découverte de médicaments en intégrant la conception moléculaire à la synthèse chimique. PostEra fait progresser les programmes de petites molécules grâce à des partenariats conclus avec des sociétés biopharmaceutiques, tout en travaillant sur son portefeuille interne et en proposant une partie de sa technologie de synthèse via sa plateforme Web Manifold . PostEra a également lancé le plus grand processus de recherche en matière de nouveaux médicaments fondés sur la science ouverte, COVID Moonshot , et contribue désormais à son amélioration au niveau mondial.

À propos de Clermont Group

L'entreprise Clermont Group est un groupe d'affaires international dont le siège est basé à Singapour. Fondé en 1986 par l'entrepreneur néo-zélandais Richard F. Chandler, Clermont Group construit des entreprises dans les domaines de la santé, des services financiers et de l'aérospatiale. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.clermont.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1722598/PostEra_Logo.jpg

SOURCE PostEra