PostEra et NeuroLucent collaborent à l'identification de petites molécules thérapeutiques contre la maladie d'Alzheimer

SAN FRANCISCO et NORTH CHICAGO, Illinois, 26 Novembre, 2020 /PRNewswire/ -- PostEra, une société de biotechnologie proposant de la chimie thérapeutique alimentée par l'apprentissage automatique, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec NeuroLucent, une société basée à Chicago et axée sur le développement de nouveaux traitements pour lutter contre la maladie d'Alzheimer et d'autres démences.

Étant donné que les dernières étapes des essais cliniques ne permettent pas de découvrir des thérapies efficaces pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, il est nécessaire d'explorer de nouvelles approches thérapeutiques. NeuroLucent développe de nouveaux petits composés moléculaires qui normalisent un important canal calcique, présentant un dérèglement au niveau des neurones associés à la maladie d'Alzheimer, et qui permettent de rétablir une fonction neuronale normale dans de nombreux modèles précliniques de la maladie d'Alzheimer.

NeuroLucent s'est associée à PostEra pour intensifier sa recherche sur un candidat thérapeutique. PostEra utilisera sa technologie d'apprentissage automatique pour optimiser les principaux composés de NeuroLucent grâce à une série de cycles « conception-fabrication-test » qui ont déjà permis d'accélérer les campagnes de chimie thérapeutique. PostEra exploitera également sa plateforme Manifold, qui donne accès aux composés par le biais d'un réseau mondial de fournisseurs et d'organismes de recherche sous contrat partenaires.

Les conditions commerciales prévoient un versement initial à PostEra, avec des versements supplémentaires en fonction de la réalisation de certaines étapes clés.

« Nous sommes optimistes quant à la possibilité d'intégrer la technologie de PostEra dans la conception de composés plus puissants », a déclaré Bill Kohlbrenner, PDG de NeuroLucent. « Nous sommes fascinés par l'algorithme d'apprentissage automatique de PostEra car il ne demande aucune information structurelle détaillée sur la cible thérapeutique. Nous sommes impatients de déterminer l'impact des solutions d'IA de PostEra sur notre programme.

À propos de NeuroLucent

NeuroLucent détient une licence exclusive pour la technologie développée à l'Université de médecine et des sciences Rosalind Franklin par le Dr Grace (Beth) Stutzmann, qui a découvert un lien entre la transmission anormale des signaux calciques, connue depuis longtemps dans les neurones associées à la maladie d'Alzheimer, et un canal calcique qui perd de son étanchéité lorsque la maladie se déclare. Les composés de NeuroLucent au stade préclinique ont été validés dans de multiples modèles de maladies et la société se concentre actuellement sur l'identification d'un candidat au développement clinique capable de remédier à la perte cognitive associée à la maladie d'Alzheimer.

À propos de PostEra

PostEra a été fondée en 2019 et sa technologie s'appuie sur des recherches universitaires pionnières menées à l'université de Cambridge. Cette technologie répond à certains des principaux défis de la R&D en matière de découverte de médicaments en intégrant la conception moléculaire à la synthèse chimique. PostEra s'associe à des chasseurs de médicaments pour permettre d'accélérer leurs programmes précliniques tout en proposant une partie de sa technologie de synthèse via sa plateforme web Manifold. PostEra contribue également à l'amélioration du plus grand processus de recherche en matière de nouveaux médicaments fondés sur la science ouverte, COVID Moonshot, au niveau mondial.

