PostEra mène une collaboration axée sur l'IA pour la découverte de médicaments afin de développer des thérapies antivirales avec un financement initial de 68 millions de dollars des NIH

BOSTON, 19 mai 2022 /PRNewswire/ -- PostEra, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans l'apprentissage automatique pour la découverte préclinique de médicaments, a annoncé aujourd'hui une collaboration pluriannuelle avec les National Institutes of Health pour mettre au point des traitements antiviraux à petites molécules afin de prévenir les pandémies. Le centre recevra un financement initial de 68 millions de dollars. PostEra codirige cette initiative avec la Drugs for Neglected Diseases Initiative, un organisme de bienfaisance mondial spécialisé dans le développement de médicaments pour un accès équitable à l'échelle mondiale, et le Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Dans le cadre du National Institute of Allergy and Infectious Diseases Antiviral Program for Pandemics des National Institutes of Health, le consortium ASAP (Structure-Enabled Antiviral Platform) vise à découvrir des dizaines de composés du plomb contre des virus clés d'importance pandémique, comme les flavivirus (responsables de maladies endémiques comme la dengue et le virus Zika), les picornavirus (y compris les entérovirus potentiellement débilitants et les virus du rhume) et les coronavirus. Ce consortium proposera en outre trois candidats prêts pour l'IND, qui peuvent faire immédiatement l'objet d'une évaluation clinique en cas de flambée virale, de sorte que les futures pandémies puissent être stoppées avant que des foyers épidémiques virulents ne se déclarent. Le consortium s'est engagé à rendre les antiviraux obtenus accessibles à l'échelle mondiale et équitablement, afin qu'aucune population de patients ne soit laissée pour compte.

Le consortium ASAP utilisera l'approche fondée sur l'IA de bout en bout de PostEra pour accélérer le processus de découverte, générer des molécules aux propriétés optimisées, concevoir une synthèse rapide et prioriser de manière optimale les expériences. En particulier, les approches fondées sur l'IA sont intégrées étroitement à la biologie structurale pour mettre en œuvre la prochaine génération de conception structurée. Le consortium ASAP repose sur le succès du projet COVID Moonshot , une initiative mondiale axée sur l'IA et la science ouverte qui a commencé en mars 2020 et a permis d'identifier rapidement des médicaments antiviraux candidats qui ciblent la principale protéase du virus du SRAS-CoV-2.

« Nous sommes honorés de codiriger ce consortium », a déclaré le Dr Alpha Lee, directeur scientifique de PostEra et cofondateur de COVID Moonshot. « Nous croyons que notre plateforme d'IA accélérera la découverte de thérapies qui préviendront les pandémies. »

Le consortium ASAP est financé par la subvention numéro 1U19AI171399-01 des National Institutes of Health par l'entremise des centres U19 de découverte de médicaments antiviraux (AViDD), qui font partie du programme antiviral contre les pandémies.

