Pour 7 entreprises sur 10, la conjoncture économique est une source de motivation pour réduire leurs pertes liées à la fraude

PARIS, 24 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La fintech GoCardless , leader dans le domaine des solutions de paiement bancaire vient de publier une vaste étude*, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, sur l'état d'esprit et les inquiétudes des entreprises face à la conjoncture actuelle. Réalisée à l'occasion du lancement de Protect+, une solution contre la fraude basée sur le machine learning et les données provenant des milliards de transactions traitées par le réseau mondial de paiement bancaire de la fintech, l'étude révèle que pour 70 % des entreprises françaises, les conditions économiques actuelles sont une source de motivation pour réduire le montant des revenus qu'elles perdent en raison de la fraude.

Parmi les autres enseignements de l'étude

79 % des entreprises françaises craignent que la hausse des prix de l'énergie n'impacte plus durement leur activité que la pandémie de Covid-19 en son temps.

n'impacte plus durement leur activité que la pandémie de Covid-19 en son temps. Les conditions économiques difficiles obligent les entreprises à se serrer la ceinture, 82 % des décideurs révélant que le coût de fonctionnement de leur entreprise est plus élevé aujourd'hui qu'il y a un an .

Par conséquent, il n'est peut-être pas surprenant qu'une proportion similaire cherche activement des moyens, simultanément, pour augmenter leurs revenus (83 %) et réduire leurs coûts (81 %).

Parmi les solutions envisagées, la renégociation de conditions plus favorables avec les fournisseurs arrive en tête, 37 % des sondés déclarant que c'est l'une des premières choses qu'ils envisageraient. Elle est suivie de près par celle qui consiste à s'attaquer aux sources de revenus perdus, par exemple en trouvant des moyens d'augmenter la conversion ou de réduire les pertes de revenus dues à la fraude (22 %).

Lancement de Protect+, le machine learning au secours de la lutte contre la fraude

Ces informations arrivent au moment où GoCardless lance Protect+, son deuxième produit de « payment intelligence » qui combine les données des milliards de transactions traitées sur son réseau mondial de paiement bancaire avec des paramètres personnalisés pré-définis par les commerçants en fonction de leur degré d'acceptation du risque.

Ce lancement s'appuie sur des attentes fortes en France : selon cette même étude, 85 % des décideurs d'entreprise sont ouverts à l'utilisation des nouvelles technologies pour lutter contre la fraude aux paiements. Et que parmi ces derniers, 37 % ont déjà mis en œuvre de nouvelles technologies et 48 % prévoient de le faire.

Une autre étude lancée en 2021 ** avait déjà montré que bien que 57 % des entreprises françaises considèrent la fraude comme une menace majeure les solutions existantes de prévention contre la fraude trouvaient peu d'intérêt à leurs yeux en raison de leur coût élevé (20 %), du temps nécessaire à leur gestion (20 %) et de leur inadaptabilité aux marchés dans lesquels ils opèrent (20 %).

Protect+ détecte les activités frauduleuses et protège les commerçants contre les pertes potentielles grâce à une vérification accrue des payeurs, une surveillance de la fraude 24/24 et 7/7 et un pilotage des défis en matière de rétrofacturation. Avec Protect+, les commerçants pourront accroître le taux de succès de leurs paiements, réduire considérablement les coûts associés à la gestion de la fraude et protéger à la fois leurs revenus ainsi que leur réputation.

Protect+ détecte et prévient trois types de fraude :

La fraude à l'usurpation d'identité , lorsqu'un payeur frauduleux utilise des coordonnées bancaires volées ou achetées (qui peuvent être valides ou non).

, lorsqu'un payeur frauduleux utilise des coordonnées bancaires volées ou achetées (qui peuvent être valides ou non). L'absence d'intention de payer , lorsqu'un payeur frauduleux utilise son propre compte bancaire, mais n'a pas l'intention de payer les biens ou services reçus.

Les rétrofacturations injustifiées , lorsqu'un payeur frauduleux utilise son propre compte bancaire, mais soumet une rétrofacturation après avoir reçu le service ou les biens.

GoCardless, un soutien de longue date aux entreprises françaises dans la lutte contre la fraude et les paiements défectueux

Pour rappel, la suite « payment intelligence » de GoCardless regroupe un ensemble de services qui utilisent des modèles propriétaires de machine learning pour optimiser la façon dont les entreprises collectent et conservent leurs paiements bancaires - garantissant une meilleure performance des paiements, des taux d'échec plus faibles et moins de fraude. Le premier produit de « payment intelligence » de GoCardless, Success+, optimise automatiquement les représentations de paiement échouées. Depuis son lancement, Success+ a aidé les entreprises à récupérer, en moyenne, 70 % de leurs paiements initialement échoués.

Protect+ fait suite au lancement récent d'un autre outil de prévention de la fraude, Verified Mandates, qui associe le service d'informations sur les comptes (Account Information Service, AIS) permis par l'open banking avec le prélèvement automatique pour permettre la vérification de l'identité du payeur au moment où il est invité à remplir son mandat de prélèvement.

Alexandra Chiaramonti, Directrice Générale Europe du Sud de GoCardless, déclare :

« L'augmentation du coût de la vie nous met tous sous pression, et les entreprises ne font pas exception. L'étude indique que nous pourrions bientôt assister à un effet domino tout au long de la chaîne d'approvisionnement, chaque entreprise se tournant vers l'aval pour renégocier ses conditions, obligeant tout le monde à fonctionner avec des marges plus minces et rendant une situation déjà difficile encore plus difficile ».

« Dans ce contexte de réduction des coûts, les tactiques habituelles pour accroître son chiffre d'affaires peuvent sembler hors de portée. Mais il est tout aussi efficace d'endiguer les sources de perte de revenus. Il est encourageant de constater que de nombreuses entreprises se penchent déjà sur cette question ; 70 % d'entre elles nous ont dit que les conditions économiques actuelles les motivent à réduire le montant des revenus qu'elles perdent en raison de la fraude. Nous sommes ravis de lancer Protect+ à un moment où il est le plus nécessaire, et nous encourageons les entreprises à examiner les autres nouvelles technologies qui arrivent en ligne de mire. Non seulement elles aideront les entreprises en ces temps difficiles, mais elles leur donneront des bases plus solides pour l'avenir ».

*L'étude citée dans ce communiqué a été menée par GoCardless via Attest et porte sur 500 dirigeants et/ou décideurs français ayant une influence sur la stratégie de paiement de leur entreprise. L'enquête a été réalisée en ligne en septembre 2022. Elle a été menée selon le même échantillon aux Etats-Unis, en Allemagne ainsi qu'au Royaume-Uni.

**Etude menée sur 500 entreprises faisant appel à des paiements récurrents en France, administrée en ligne via Attest en février 2021

Sur GoCardless

GoCardless est un leader mondial des solutions de paiement bancaire facilitant la collecte des paiements ponctuels et récurrents directement depuis le compte en banque des clients, via le prélèvement bancaire et l'open banking. Le réseau mondial des paiements et la plateforme technologique de GoCardless simplifient l'encaissement des paiements pour plus de 75 000 entreprises partout dans le monde, des multinationales aux petites entreprises. Chaque année, GoCardless traite plus de 30 milliards de dollars de paiements dans plus de 30 pays. Son siège est situé au Royaume-Uni, avec des bureaux supplémentaires en Australie, en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. En France GoCardless accompagne des références de la French Tech comm Doctolib, Luko, Sowee ou encore Payfit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.gocardless.com ou suivez-nous sur Twitter @GoCardless .

