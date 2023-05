Pour la fête des mères, EVE Energy rend hommage à l'histoire exceptionnelle de la croissance d'une employée

HUIZHOU, Chine, 20 mai 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy Co, Ltd. (EVE Energy), l'un des principaux fabricants de batteries lithium-ion et fournisseurs de solutions de stockage d'énergie, marque cette année la fête des mères en partageant fièrement l'histoire inspirante de Zhao Yi, directrice du bureau du président et directrice de projets internationaux de l'entreprise, en tant que femme leader exceptionnelle. La carrière et l'évolution personnelle de Zhao illustrent l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi que l'engagement de l'entreprise à promouvoir une culture professionnelle positive.

Née en 1990, Mme Zhao est titulaire d'une maîtrise de l'université de Manchester, au Royaume-Uni. Au cours de son mandat chez EVE Energy à Hubei, en Chine, elle a mené son équipe à une réussite remarquable dans les projets techniques et la mise en œuvre de projets internationaux, ce qui lui a valu des récompenses prestigieuses telles que le titre d'« Employée exceptionnelle » d'EVE Energy en 2015 et en 2018.

Depuis ses débuts en tant que nouveau venu dans l'industrie, EVE Energy se classe aujourd'hui parmi les dix premiers fabricants mondiaux de batteries d'énergie et les trois premiers fabricants de solutions de stockage d'énergie en Chine. Le parcours de Mme Zhao au sein de l'entreprise témoigne de son talent et de son dévouement exceptionnels. Passant du rôle de cheffe de projets techniques à celui de directrice de projets internationaux, puis de directrice du bureau du président, Mme Zhao a fait preuve de compétences exceptionnelles en matière de gestion de projet, de détermination et d'excellence, tout en laissant une impression durable sur la croissance de cette entreprise d'énergie nouvelle, qui pèse un milliard de dollars.

Combinant la recherche et l'innovation, Zhao a excellé à relever les défis des projets. En 2014, alors que les condensateurs cylindriques au lithium d'EVE Energy gagnaient du terrain sur le marché national des transports intelligents, la demande de produits de type carte augmentait. Toutefois, les produits cylindriques de type SPC (carte de paiement intelligente) ne répondaient pas aux exigences du marché. Sur le marché des transports intelligents, la durée de vie limitée de la pile lithium-manganèse CR3032 intégrée posait un problème. Zhao, en tant que responsable technique, a rapidement dirigé une équipe de cinq personnes pour développer le projet SPC, y compris les tâches de recherche et de développement telles que les propositions de projet, la conception structurelle et les approbations de nomenclature. Grâce à un développement de produit innovant et à l'application de processus de production auto-développés, l'équipe a réussi à produire des échantillons et à obtenir des commandes initiales. Les efforts de Mme Zhao ont également abouti à la création et au dépôt de demandes de brevet pour neuf modèles d'utilité et brevets d'invention, ce qui lui a permis d'obtenir des autorisations de brevet.

En tant que directrice de projets internationaux, Mme Zhao a été confrontée à des défis et à une pression considérables lorsqu'elle a dirigé son équipe pour mener à bien des projets d'innovation internes, notamment l'approbation de projets, la recherche et le développement, la synthèse et les demandes de brevet. Pour gérer efficacement ces tâches, elle a divisé des projets complexes en étapes gérables et a augmenté l'efficacité globale du travail tout en minimisant l'impact sur sa vie personnelle. En adoptant les stratégies appropriées pour gérer la pression, Zhao a transformé les défis en opportunités précieuses. Son approche de la gestion de projet, l'amélioration continue et sa communication efficace avec les clients, les équipes de R&D et les services de vente ont contribué à la mise en œuvre réussie de projets majeurs.

Le rôle de mère de Zhao lui a donné une vision nouvelle du travail, de la vie et de l'épanouissement personnel. L'éducation de son enfant a mis en lumière l'importance de l'amour des parents, de la famille et de la société tout au long de son propre parcours de croissance. En outre, le fait de guider le développement de son enfant et d'être témoin de ses progrès lui a donné un sentiment de réussite et a approfondi sa compréhension des principes de motivation et d'orientation. Elle reconnaît la valeur de la reconnaissance et de l'encouragement lorsqu'elle s'efforce de l'aider à exceller et applique également ces principes à la gestion d'équipe. Son expérience de parent est devenue la base de l'amélioration de ses compétences en matière de leadership.

Les rôles de professionnelle et de mère ont des points communs et se renforcent mutuellement. Mme Zhao se voit en constante évolution, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Elle comprend l'importance de l'apprentissage continu et trouve son inspiration dans la croissance et le développement de son enfant, car l'apprentissage n'a pas de limites.

Fondé en 2001 et coté à Shenzhen en 2009, EVE Energy est devenu un acteur mondial sur le marché, fournissant des technologies de base et des solutions complètes pour les batteries grand public et de puissance, notamment dans l'Internet des objets et l'Internet de l'énergie. Actuellement, EVE Energy a mis en place un institut de recherche avec 60 docteurs et plus de 4 100 ingénieurs de R&D interdisciplinaires spécialisés en matériaux, en électrochimie, en conception de structures et en conception de circuits électroniques, et a obtenu plus de 5 900 brevets nationaux en Chine. La société a lancé une feuille de route pour la réduction des émissions de carbone, avec une série d'efforts de réduction des émissions de carbone dans l'utilisation de l'énergie, le processus de fabrication, la chaîne d'approvisionnement et la gestion des ressources, et a été nommée « Usine verte nationale ». Parallèlement, EVE Energy exploite sa technologie de modélisation des informations sur les bâtiments afin de fournir des données précises et fiables pour la gestion des projets, ce qui lui permet d'économiser un total de 2 533 tonnes de charbon standard et de réduire les émissions de CO2 de 16 000 tonnes par an.

