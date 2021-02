Pour la première fois, une rivière se voit accorder des droits officiels et le statut de personne morale au Canada

L'annonce a été faite en partenariat avec l'Observatoire international des droits de la nature (IORN), basé à Montréal, au Canada, qui a rédigé les résolutions en collaboration avec l'Alliance. Les deux résolutions, de plus de dix pages chacune et bourrées de références, reposent sur de multiples bases juridiques en droit national et international et contribueront à protéger le fleuve.

Cette initiative s'inscrit dans un mouvement mondial - particulièrement actif en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et en Équateur - visant à reconnaître les droits de la nature.

La rivière Magpie (Muteshekau-shipu en langue innue) est une rivière de renommée internationale de près de 300 km de long. La rivière est reconnue dans le monde entier pour ses rapides et pour ses expéditions en eau vive, notamment par le prestigieux magazine National Geographic, qui l'a classée parmi les dix meilleures rivières du monde pour le rafting en eau vive. La protection de la rivière a fait l'objet d'un consensus régional, mais le projet de déclarer la rivière zone protégée a été contrecarré pendant des années par l'entreprise publique Hydro-Québec, en raison du potentiel hydroélectrique de la voie navigable.

« La reconnaissance des droits de la nature est un mouvement mondial en pleine expansion, et le Canada s'y associe aujourd'hui avec ce premier cas », a déclaré Yenny Vega Cardenas, présidente de l'IORN. « La rivière Magpie a représenté un cas test parfait, grâce au consensus pour sa protection de la part des acteurs impliqués et à sa réputation internationale. »

« Les gens les plus proches de la rivière seront désormais ceux qui la surveillent », a déclaré Jean-Charles Piétacho, chef du Conseil innu d'Ekuanitshit. « Les Innus d'Ekuanitshit ont toujours été les protecteurs du Nitassinan [territoire ancestral] et continueront de l'être par la reconnaissance des droits de la rivière Muteshekau-shipu. »

« Cette reconnaissance favorisera la protection des écosystèmes de la rivière Magpie et permettra à nos communautés locales de partager et de préserver leurs activités récréatives et traditionnelles », a déclaré Luc Noël, préfet de la MRC de Minganie.

« C'est une façon pour nous de prendre les choses en main et de ne plus attendre que le gouvernement du Québec protège ce fleuve unique », explique Alain Branchaud, directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada, section Québec (SNAP Québec). « Après une décennie où notre message est resté lettre morte au gouvernement, la rivière Magpie est maintenant protégée en tant que personne morale. »

L'objectif de l'alliance Muteshekau-shipu est de protéger et de mettre en valeur la rivière Magpie et de reconnaître ses droits. Pour ce faire, elle s'appuie sur l'importance de la rivière pour les Innus et les communautés locales, ainsi que sur la réputation internationale et l'immense potentiel récréatif et touristique de la rivière. Les membres fondateurs de l'Alliance Muteshekau-shipu sont le Conseil des Innus d'Ekuanitshit, la MRC de Minganie, la SNAP Québec et l'Association Eaux-Vives Minganie.

