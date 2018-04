Pour le communiqué de presse du 24 avril 2018 à 3 h HAE Neurotechnology identifie plus de 5 millions de doublons dans l'énorme déduplication électorale en République démocratique du Congo

« Dans le processus de nettoyage du registre des électeurs, notre but est de trouver autant de doublons et d'autres cas non conformes que possible, a déclaré M. Corneille Yobeluo Nangaa, président de la Commission Électorale Nationale Indépendante. Neurotechnology nous a aidés à atteindre nos objectifs et a dépassé nos attentes en commençant et terminant le processus de déduplication en un temps record, et ils ont été en mesure de trouver des millions de doublons. »

Pour la République démocratique du Congo, plus de 46,5 millions de fichiers d'électeurs ont été recueillis avec 10 empreintes et une biométrique faciale pour chaque fichier. MegaMatcher ABIS a trouvé plus de 5,3 millions de fichiers en double. L'algorithme de l'estimation de l'âge de Neurotechnology a été utilisé pour vérifier la photo et estimer l'âge de chaque électeur inscrit ainsi que pour signaler les éventuels fichiers non conformes qui doivent être vérifiés. Au cours de ce processus, plus de 900 000 fichiers non conformes ont été trouvés selon les exigences applicables à l'âge des électeurs. Cela aura un impact significatif sur les élections à venir où les électeurs de la RDC sont représentés dans les assemblées nationales et provinciales selon leur nombre d'électeurs. L'exactitude du processus a été vérifiée par près de 300 opérateurs humains qui ont examiné et confirmé manuellement les doublons et fichiers de personnes mineures identifiés par le système.

« Créer, déployer et utiliser des systèmes d'identification biométrique automatisés à petite échelle est relativement facile; la complexité et les principaux défis apparaissent avec l'échelle, a déclaré Denis Kacan, responsable produit de MegaMatcher ABIS chez Neurotechnology. Avec la réussite de la mise en œuvre de ce projet, nos produits MegaMatcher ABIS et MegaMatcher Accelerator Extreme conviennent aux projets de grande envergure. »

MMA Extreme est le système de comparaison biométrique le plus rapide sur le marché, avec les moteurs de comparaison extrêmement rapides pour les empreintes biométriques digitales, de l'iris et du visage qui peuvent être utilisés ensemble ou séparément dans toute configuration avec les bases de données de centaines de millions de personnes inscrites. Chaque unité de MMA Extreme (matériel et logiciel) peut correspondre à 1,2 milliard d'empreintes digitales par seconde, 1,2 milliard de visages par seconde ou 700 millions d'iris par seconde sur un serveur unique avec une unité de traitement graphique, et plusieurs unités peuvent être utilisées ensemble.

Alors que certains systèmes biométriques tentent de simplifier le traitement et d'améliorer la vitesse en fractionnant la déduplication par région ou en divisant les gens en groupes (p. ex. selon l'âge ou le sexe), cette réduction de la complexité peut également réduire la précision. Ainsi, pour assurer la précision la plus élevée possible, le système MMA Extreme compare chacun des 46,5 millions et plus de fichiers multibiométriques avec tous les autres fichiers. Un projet d'une telle ampleur a nécessité un moteur extrêmement rapide et puissant et a été rendu possible uniquement grâce à MMA Extreme.

MegaMatcher ABIS est la solution multibiométrique clé en main de Neurotechnology pour les projets d'identification à grande échelle. Il s'agit d'une solution modulaire et personnalisable conçue pour des systèmes multibiométriques de haute performance qui utilisent toute combinaison de modalités biométriques comme les empreintes digitales, le visage, l'iris et l'œil. Il est disponible sous la forme d'un système complet et prêt pour une utilisation dans des projets d'envergure nationale.

MegaMatcher ABIS, MegaMatcher Accelerator Extreme et l'ensemble de la gamme de produits biométriques de Neurotechnology peut être achetée à Neurotechnology et par l'intermédiaire de distributeurs dans le monde entier. Un essai gratuit de 30 jours est disponible et, comme avec tous les produits de Neurotechnology, la dernière version est une mise à niveau gratuite pour les clients existants. Pour en savoir plus, visitez le site Web www.neurotechnology.com.

Neurotechnology exposeront à ID4Africa 2018, du 24 au 26 avril à Abuja, Nigeria. Retrouvez-nous au stand C12.



À propos de Neurotechnology

Neurotechnology est un développeur d'algorithmes de haute précision et de logiciels basés sur le réseau neuronal profond et sur d'autres technologies liées à l'intelligence artificielle. L'entreprise offre une gamme de produits pour l'identification biométrique d'empreintes digitales et palmaires, du visage, de l'iris et de la voix ainsi que l'IA, la vision par ordinateur, la reconnaissance d'objets et la robotique. En s'appuyant sur ses nombreuses années de recherches universitaires dans le domaine de la neuro-informatique, du traitement de l'image et de la reconnaissance des formes, Neurotechnology a été fondée en 1990 à Vilnius, en Lituanie, et a créé son premier système d'identification d'empreintes digitales en 1991. Depuis ce temps, l'entreprise a lancé plus de 130 produits et mises à niveau de versions. Plus de 3000 intégrateurs de système, entreprises de sécurité et fournisseurs de matériel intègrent les algorithmes de Neurotechnology dans leurs produits, avec des millions d'installations clientes dans le monde entier. Les algorithmes de Neurotechnology ont obtenu d'excellents résultats lors d'évaluations de technologie indépendante, y compris NIST MINEX et IREX.

