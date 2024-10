Pour répondre aux besoins de formation des chirurgiens de la colonne vertébrale, AO Spine lance de nouveaux cours basés sur les compétences en 2025.

DAVOS, Suisse, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- Avec plus de 20 ans d'héritage en tant que premier fournisseur mondial de formations en chirurgie de la colonne vertébrale, AO Spine — une division clinique de l'AO — continue de révolutionner la formation des chirurgiens avec ses nouveaux cours basés sur les compétences et développés à l'échelle mondiale qui seront lancés en 2025.

AO Spine’s new competency-based curriculum courses were a sellout, garnering enthusiastic support when piloted earlier this year.

Ces expériences d'apprentissage à la pointe de la technologie, développées par des chirurgiens de la colonne vertébrale pour des chirurgiens de la colonne vertébrale en collaboration avec l'AO Education Institute, inculqueront aux chirurgiens de la colonne vertébrale du monde entier les connaissances les plus récentes qui leur permettront de perfectionner leurs compétences. Les premiers cours porteront sur les déformations de la colonne vertébrale et la chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale (MISS).

Chaque cours aborde des objectifs d'apprentissage sélectionnés et normalisés, basés sur le programme d'AO Spine, ce qui garantit que les normes de qualité d'AO Spine sont respectées pour chaque participant, quel que soit l'endroit où il décide de suivre le cours.

Les nouveaux cours offrent aux participants une voie unique vers la maîtrise chirurgicale, en commençant par les principes qui traitent des compétences de base que tout chirurgien devrait posséder, suivis par des cours avancés qui traitent de techniques plus pointues.

Tous les cours s'articulent autour de trois éléments principaux :

Un apprentissage en ligne de pointe avant le cours, au rythme des participants

Des tâches basées sur des cas concrets où les participants appliquent leurs connaissances nouvellement acquises à des cas réels de patients dans la salle de classe lors de discussions en petits groupes ou d'exercices spécifiquement conçus à cet effet, approfondissant ainsi leur compréhension et améliorant leur prise de décision clinique grâce à une analyse de cas collaborative.

Des exercices pratiques selon une approche de laboratoire de compétences, donnant aux apprenants des conseils étape par étape lorsqu'ils appliquent leurs compétences et utilisent les technologies et techniques appropriées sur des modèles personnalisés ou des spécimens anatomiques humains.

" AO Spine Education s'efforce constamment d'évoluer avec les dernières tendances et d'être pertinent sur un marché de plus en plus exigeant ", a déclaré Richard Bransford (États-Unis), président de la commission AO Spine Education. " Les cours d'AO Spine constituent la base d'une bonne prise en charge des patients souffrant de troubles de la colonne vertébrale et sont au cœur de la conception et de la mise en œuvre de nos cours. "

Reconnaissant le besoin de flexibilité régionale, des experts apporteront leurs expériences et leurs perspectives uniques, guidant les participants à travers des discussions de cas hautement interactives et des exercices pratiques.

Tobias Hüttl, directeur exécutif de l'AO EI, a expliqué qu'un cadre normalisé permettait de " garantir que nous offrons le meilleur enseignement au niveau mondial tout en permettant aux régions de répondre à leurs besoins spécifiques ".

