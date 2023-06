Pour ses débuts à l'Intersolar, Ampace dévoile trois grandes séries de produits de stockage d'énergie résidentielle

MUNICH, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Après le lancement de l'exposition nationale SNEC, trois séries de solutions RESS de Xiamen Ampace Technology Limited (ci-après dénommée « Ampace ») axées sur des produits RESS caractérisés par une sécurité élevée, une résistance à basse température et une longue durée de vie, ont été exposées à l'Intersolar Europe 2023 du 14 au 16 juin, marquant les débuts d'Ampace à l'étranger.

Ampace est équipée d'une matrice complète de solutions RESS, couvrant de 5 à 23 kWh, ainsi que les types distribués et les types à empilement. De plus, elle propose une gamme complète de scénarios d'application allant de la basse tension aux plateformes à haute tension en passant par la moyenne tension, et a fourni des services à d'importants clients dans divers pays et régions tels que le Japon, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Australie. Étant l'un des marchés clés d'Ampace, les produits RESS occupent une part de marché mondiale de plus de 30 %.

Lors de cette exposition, les trois séries de produits PR-S1, PR-H et SP-5000L ont été exposées. En mettant l'accent sur une sécurité et une fiabilité élevées et une longue durée de vie, dans le scénario d'application d'environnement à basse température de -20°C, les trois séries de produits peuvent atteindre une charge et une décharge normales avec une durée de vie de 15 ans et 8 000 cycles. En outre, leur période de garantie est de 15 ans.

Destinée au marché des systèmes à haute tension nouvellement installés, la série de produits PR-S1 est compatible avec les applications de tension de 7 kWh - 23 kWh et 100 V - 500 V, ce qui leur permet de répondre à divers scénarios d'applications à domicile grand public du marché européen. Cette série de produits atteint un poids de module unique inférieur à 30 kg, réduisant le poids de 20 % par rapport aux produits courants dans les mêmes conditions de consommation d'électricité.

Les produits de la série PR-H se composent de modules de batterie et de DCDC, qui peuvent répondre aux exigences des entrées de tension principale dans le monde entier. Les produits de la série SP-5000L sont destinés aux systèmes à basse tension nouvellement installés et au remplacement des anciens systèmes sur le marché existant, atteignant un poids ≤ 36 kg, soit l'un des plus petits et légers produits de 48 V et 100 Ah au monde, afin de répondre aux scénarios d'application de RESS hors réseau et connecté au réseau.

Ampace a accéléré sa participation sur le marché RESS et a continué à se développer dans les domaines du stockage industriel et commercial, de l'énergie, du stockage portable de l'énergie, des onduleurs et autres. En septembre, Ampace participera à RE+, Solar Power International (SPI) en Amérique pour présenter sa solution complète de stockage d'énergie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2102904/image_5028391_36893143.jpg

SOURCE Xiamen Ampace Technology Limited