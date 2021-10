Pour un voyage plus authentique grâce à un site Web à consulter « tabi mae » (avant le départ)

Contexte du site Web

Alors que la pandémie de COVID-19 marque le pas partout dans le monde et que nous commençons à voir des signes de retour à la vie quotidienne, l'exploration du Japon selon une perspective tridimensionnelle suscite un engouement accru, plus important qu'avant la COVID-19. Pour proposer une expérience de voyage plus profonde, un professionnel du voyage qui connaît bien les voyages au Japon révèle comment comprendre la culture japonaise, en commençant par « l'alimentation » et en partage les charmes avec le monde.

Caractéristiques du site Web

1. Consultation en ligne

Nous offrons des conseils détaillés aux visiteurs qui planifient un voyage au Japon en tenant compte de leurs souhaits et préférences.

2. Gastrogéographie : Découvrir le Japon en 3D

Afin de rendre votre voyage au Japon encore plus mémorable, nous présenterons les éléments qui composent la culture et la tradition japonaises dans leur ensemble en nous appuyant sur trois dimensions : l'histoire, la géographie et la saisonnalité, en mettant l'accent sur les spécialités culinaires du pays. Chacun de ces thèmes est utilisé comme une pièce de puzzle de la « culture japonaise » à multiples facettes. Nous vous guiderons et vous aiderons à les rassembler.

3. Les chefs-d'œuvre cachés du Japon

Misao Toyoshima, autrice du livre intitulé « 139 Views of Japanese Souvenirs », présente les charmes de joyaux moins connus qu'elle a découverts en voyageant dans tout le Japon, tels que des chefs-d'œuvre cachés uniques, propres à chaque région, et des points de vue recommandés.

Présentation du site

Nom du site Web : Omiyage Memories

Navigateurs pris en charge : Firefox/Safari/Google Chrome/Microsoft Edge

Date et heure de lancement : 11 octobre 2021 (lun), 0h00 (JST)

Frais d'utilisation : Gratuit / Frais supplémentaires 3 000 yens / 30 minutes (taxes incluses)

Opération / planification : Misao Toyoshima

Exploitation et planification du site Web

Misao Toyoshima

Guide touristique agréée, interprète médicale/pharmacienne, et détentrice du diplôme de sommelier en saké de la Japan Sommelier Association. Elle travaille principalement avec des clients européens, essentiellement d'Europe du Nord (Finlande, Suède, Danemark, Norvège), comme guide touristique privée, faisant des tournées d'entreprise, et comme accompagnatrice de musiciens en tournée au Japon. Au cours des dernières années, elle a travaillé dans des cours régionaux de formation de guide touristique proposés par les gouvernements locaux et comme chargée de cours au département du tourisme. Elle participe également à la production de programmes présentant le Japon sur les stations de radiodiffusion nationales et internationales. Elle a participé à l'émission de radio TBS.

Écrits

139 Views of Japanese Souvenirs

Prix de base : 1 500 yens + taxes

[Sommaire]

Introduction

Préface : Comment choisir OMIYAGE

Chapitre 1 : Cadeaux populaires

Chapitre 2 : Excellentes idées pour les habitués

Des cadeaux étonnamment populaires

Édition supplémentaire

Chapitre 3 : À la recherche de souvenirs « OMIYAGE »

Antiquaires

Magasins d'autres régions

Renseignements sur les magasins

*Misao Toyoshima est également disponible pour des entrevues individuelles ou des apparitions dans les médias. N'hésitez pas à nous contacter.

