Pour une mobilité neutre en carbone - Volkswagen conclut un partenariat stratégique avec EIT InnoEnergy

BERLIN, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- EIT InnoEnergy, premier moteur d'innovation mondial pour l'énergie durable, et Volkswagen AG ont annoncé un partenariat stratégique. Les deux entreprises prévoient des activités conjointes d'innovation et d'investissement visant à aider les technologies et les modèles d'entreprise innovants à réaliser des percées économiques qui contribueront à la décarbonation du secteur des transports et à accélérer le passage à l'électromobilité. Le partenariat implique que Volkswagen devienne un nouvel actionnaire d'EIT InnoEnergy.

Jens Wiese, responsable du Group M&A, Conseil en Investissements et Partenariats chez Volkswagen, a déclaré : « Afin de décarboner le secteur des transports, nous aurons besoin d'un large éventail d'innovations. À l'avenir, en plus de nos propres activités, nous comptons de plus en plus sur la coopération des startups pour y parvenir. Le partenariat avec EIT InnoEnergy nous aidera à trouver les entreprises les plus prometteuses dans tous les domaines de la transition énergétique, que nous pourrons ensuite soutenir dans la mise à l'échelle de leurs modèles d'entreprise. »

Diego Pavia, PDG d'EIT InnoEnergy, a ajouté : « Le secteur des transports traverse l'un de ses plus grands bouleversements. Les entreprises automobiles sont confrontées à un choix : soit être actrices de cette transformation, soit être portées par celles qui le sont. Volkswagen a saisi l'opportunité de se mettre au premier rang de ce changement et de le façonner. Par conséquent, nous sommes d'autant plus fiers de compter Volkswagen comme nouvel actionnaire et d'amener notre collaboration à la prochaine étape. Lorsqu'on regarde notre portefeuille de 300 entreprises de tous les secteurs de l'énergie durable, Volkswagen et nous-mêmes avons un énorme potentiel pour accélérer la décarbonation du secteur des transports. »

Volkswagen et EIT InnoEnergy coopèrent depuis plus de cinq ans. En tant qu'acteurs clés de l'European Battery Alliance (EBA), ils sont fortement impliqués dans le développement d'une industrie des batteries européenne compétitive sur le plan international. Sa contribution annuelle au PIB devrait atteindre 250 milliards d'euros à partir de 2025 et créer quatre millions d'emplois directs et indirects. Les deux sociétés partagent également leur engagement en tant qu'investisseurs dans le fabricant d'acier vert suédois H2 Green Steel et la société suédoise de batteries Northvolt. Lors de son « Power Day » en mars de cette année, Volkswagen a annoncé qu'il allait construire six giga-usines en Europe d'ici 2030 avec des partenaires et une production totale de 240 gigawattheures.

EIT InnoEnergy opère au cœur de la transition énergétique et est le principal moteur pour l'énergie durable, apportant la technologie et les compétences nécessaires pour soutenir le pacte vert et les objectifs de décarbonation de l'Europe.

Reconnu à l'échelle mondiale comme l'investisseur le plus actif dans le domaine de l'énergie et l'un des plus grands investisseurs dans les technologies liées au climat et aux énergies renouvelables en 2020, EIT InnoEnergy soutient les innovations dans toute une série de domaines. Il s'agit notamment du stockage de l'énergie, du transport et de la mobilité, des énergies renouvelables et des bâtiments et villes durables, en tirant parti de son écosystème de confiance composé de plus de 500 partenaires et de 24 actionnaires.

Les 300 sociétés du portefeuille devraient générer 72,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et économiser 1,1 milliard de tonnes d'équivalent CO2 par an d'ici 2030.

EIT InnoEnergy est le moteur de plusieurs initiatives européennes, dont l'European Battery Alliance (EBA, Alliance européenne pour les batteries), le Green Hydrogen Acceleration Center (EGHAC, Centre européen d'accélération de l'hydrogène vert) et l'European Solar Initiative (ESI, Initiative solaire européenne).

Créé en 2010 et soutenu par l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), un organe de l'Union européenne, EIT InnoEnergy possède des bureaux dans toute l'Europe et à Boston aux États-Unis.

www.innoenergy.com

Le Volkswagen Group, dont le siège est à Wolfsburg, est l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde et le plus grand constructeur automobile d'Europe. Dix marques de sept pays européens font partie du groupe : Volkswagen Passenger Cars, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania et MAN. Le portefeuille de voitures de tourisme va des petites voitures jusqu'aux véhicules de luxe. Ducati quant à lui, propose des motos. Dans le secteur des véhicules utilitaires légers et lourds, leurs produits vont des camionnettes aux autobus et aux camions lourds. Chaque jour de la semaine, 662 600 employés dans le monde sont impliqués dans des services liés aux véhicules ou travaillent dans d'autres secteurs d'activité. Le groupe Volkswagen vend ses véhicules dans 153 pays.

En 2020, le nombre total de véhicules livrés aux clients par le groupe à l'échelle mondiale s'élevait à 9,31 millions (2019 : 10,98 millions). Le chiffre d'affaires du groupe en 2020 s'est élevé à 222,9 milliards d'euros (2019 : 252,6 milliards d'euros). Le résultat après impôts en 2020 s'élève à 8,8 milliards d'euros (2019 : 14,0 milliards d'euros).

