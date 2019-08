Pousada Canto no Bosque aumenta ocupação com gerenciamento de mídias feito pela agência Done! do grupo Ti Nordeste

SALVADOR, Bahia, 22 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Pousada Canto no Bosque, localizada em Lençóis, na Chapada Diamantina, interior da Bahia, aumentou sua ocupação a partir do gerenciamento de mídias sociais feito pela agência digital Done!, do Grupo Ti Nordeste. A pousada é um bom exemplo de como as mídias sociais, quando bem utilizadas, podem trazer benefícios e resultados.

A partir de um trabalho de planejamento e gerenciamento de mídias sociais feito pela Done!, a pousada garantiu o primeiro lugar nas interações com relação à concorrência. Só no Instagram, foram 10 mil seguidores alcançados em dez meses.

A agência trabalhou com foco em conteúdo de qualidade, que converteram as interações em vendas. Para isso, foi executado planejamento de gerenciamento adjacente ao uso de anúncios, como Facebook e Instagram Ads. As ações da Done! com a Campo no Bosque foram detalhadas em um post no site da agência.

A importância das redes

As redes sociais (ou mídias sociais) auxiliam na construção da imagem de confiança de uma marca, além de serem um instrumento para monitorar o mercado, entre outras funcionalidades. Essas ferramentas de mídia podem ser utilizadas também para conversão de interações em vendas. Para que isso ocorra, as ações da empresa precisam ser assertivas e bem pensadas. Assim, é possível desbancar a concorrência e alavancar vendas com o uso das redes sociais.

No caso do turismo, mais especificamente de hotéis e pousadas, as redes sociais são um importante instrumento de conversão de interações em vendas. O Instagram, por exemplo, pode ser utilizado para propagar a beleza do empreendimento, passar a imagem e o código de conduta da marca etc.

Sobre o Grupo Ti Nordeste

O Grupo Ti Nordeste publica a revista digital TI Nordeste desde 2012 e é uma referência na região quando o assunto é tecnologia e inovação. Desde 2017 promove também o UpDayTI, um evento privado para gestores da área de TI. O grupo possui a agência digital Done!.

A Done! é uma agência digital baiana especialista em inbound marketing pela plataforma RD Station. A Done! Foi criada em 2017 com o objetivo de atender à demanda reprimida do setor de tecnologia, trabalhando com empresas especializadas. Também realiza gestão de mídias sociais, como Facebook, Instagram e LinkedIn. Entre os clientes, há também empresas de turismo, saúde e comércio. No último ano, a Done expandiu suas operações para a cidade de São Paulo. Agora, a agência funciona também no Brooklyn, em escritório virtual.

Telefone: (71) 3565-5583.

contato@donemidia.com

FONTE Ti Nordeste

SOURCE Ti Nordeste