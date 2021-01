Power Sustainable lance le Partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique, une plateforme d'investissement d'un milliard de dollars destinée au secteur des énergies renouvelables en Amérique du Nord

Un partenariat composé d'investisseurs institutionnels de premier plan, notamment le Mouvement Desjardins à titre d'investisseur stratégique principal

Une stratégie propulsée par les capacités opérationnelles de Potentia Renewables et de Nautilus Solar Energy

Une des plateformes phares de la stratégie d'investissement de Power Sustainable

MONTRÉAL, le 19 janv. 2021 /PRNewswire/ -- Power Sustainable Capital Inc. (« Power Sustainable »), un gestionnaire international d'actifs alternatifs multiplateforme ayant une approche d'investissement à long terme axée sur les stratégies de développement durable, annonce aujourd'hui le lancement du Partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique (le « Partenariat »), une plateforme d'investissement qui déploiera initialement un milliard de dollars destinés au secteur des énergies renouvelables, avec un engagement important de la part de Power Sustainable.

Quelques chiffres sur le Partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique (CNW Group/Power Sustainable)

Un groupe de partenaires fondateurs de premier plan se joignent à Power Sustainable, notamment le Mouvement Desjardins en tant qu'investisseur principal, ainsi que Great-West Lifeco, la Banque Nationale du Canada et Après-demain SA.

Power Sustainable et ses partenaires tirent parti de leur vaste expertise en développement de projets et de leur expérience opérationnelle dans le secteur de l'énergie renouvelable pour créer cette plateforme d'investissement. Grâce à Potential Renewables et à Nautilus Solar Energy, filiales à part entière de Power Sustainable et propriétaires-exploitantes intégrées de premier plan en matière d'actifs d'énergie renouvelable de grande qualité, le partenariat investira dans le développement, la construction, le financement et l'exploitation d'actifs d'énergie renouvelable d'un bout à l'autre de l'Amérique du Nord.

Un partenariat engagé envers la décarbonation et soutenu par des capitaux patients

Le partenariat tirera profit de l'approche à la fois disciplinée et agile de Power Sustainable ainsi que de sa philosophie axée sur les capitaux patients.

« Ceci est un moment marquant pour Power Sustainable et le premier de plusieurs projets que nous entendons lancer, au cours des prochaines années, dans le marché des investissements durables. Cette nouvelle approche de partenariat est unique et permet de mettre à profit des décennies de saines pratiques d'investissement, en plus d'aligner parfaitement les convictions de toutes les parties impliquées. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous entamons cette belle aventure avec nos co-investisseurs », a affirmé Olivier Desmarais, président du conseil et président et chef de la direction de Power Sustainable. « Nous partageons tous un même objectif chez Power Sustainable, celui de devenir une force de premier plan du développement durable. C'est l'impact que nous recherchons et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'investir notre propre capital dans cette initiative », a-t-il conclu.

De la lutte contre les changements climatiques à la diversité, en passant par l'inclusion et la saine gouvernance d'entreprise, Power Sustainable croit que les stratégies d'investissement d'aujourd'hui doivent s'appuyer sur des principes fondamentaux pour assurer une création de valeur durable et la prospérité économique pour tous. Les investissements actuels et futurs du partenariat dans des projets d'énergie renouvelable d'envergure adhéreront à ces principes directeurs et contribueront à la transition vers une économie durable et à faible intensité carbone à l'échelle planétaire.

« Le développement durable fait partie de l'ADN du Mouvement Desjardins. Avec cet investissement majeur dans des infrastructures vertes au Canada et aux États-Unis, nous démontrons notre engagement dans la lutte contre les changements climatiques. Il s'agit de notre plus importante participation à ce jour dans les parcs éoliens et solaires. Je suis particulièrement fier de cet investissement du Mouvement Desjardins afin de contribuer à un environnement plus sobre en carbone. Ensemble, on peut aller plus loin », a souligné le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier.

Le Partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique sera dirigé par les coassociés directeurs Pierre Larochelle et Pierre-Olivier Perras. Avant de se joindre à Power Sustainable, M. Larochelle était président et chef de la direction de Power Energy Corporation (une filiale de Power Sustainable) et, auparavant, vice-président aux investissements chez Power Corporation. M. Pierre-Olivier Perras s'est joint au départ à Power Energy en 2019, après une carrière de plus de vingt ans chez BMO Marché des capitaux. Il y a occupé plusieurs postes de direction dont, plus récemment, celui de chef de la division des services publics et infrastructure.

« Potentia Renewables et Nautilus Solar Energy sont des plateformes d'exploitation remarquables qui sont sur le point de devenir des agents de changement importants dans l'écosystème du secteur des énergies renouvelables en Amérique du Nord. Avec le soutien de nos partenaires fondateurs, nous avons en main tous les éléments gagnants nous permettant d'établir une plateforme d'investissement axée sur des activités opérationnelles, qui soit au-devant des tendances du marché et qui crée de la valeur à long terme pour nos investisseurs et les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités », ont dit Pierre Larochelle et Pierre-Olivier Perras, coassociés directeurs du Partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire international d'actifs alternatifs multiplateforme ayant une approche d'investissement à long terme axée sur des stratégies de développement durable et ayant des bureaux à Montréal, à Toronto, à Shanghai, à Beijing et au New Jersey. Power Sustainable possède trois plateformes, soit la plateforme Pacifique, qui investit dans les marchés d'actions chinoises auprès d'entreprises ayant des modèles d'affaires durables et de très grande qualité, en utilisant une approche d'investissement basée sur l'analyse fondamentale; la plateforme d'infrastructure énergétique, qui investit dans le développement, la construction et l'exploitation d'infrastructures énergétiques renouvelables en Amérique du Nord; et des placements privés dans Lion Électrique et Lumenpulse. La Société met à profit ses capacités en matière d'investissement et celles de ses partenaires afin de mettre sur pied des projets d'importance qui sont bénéfiques pour la planète, qui assurent une croissance stable et créent de la valeur à long terme. Power Sustainable est une filiale détenue à part entière par Power Corporation du Canada. Pour plus d'information, visitez le site www.powersustainable.com.

Relations avec les investisseurs

David Gagnon

Power Sustainable Capital

[email protected]

514 497-4984

Relations avec les médias

Laurent Therrien

Power Sustainable Capital

[email protected]

514 605-4130

