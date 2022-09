POWER UP EL CAPITÁN QUE LLEVAS DENTRO: P&G y sus Marcas Lanzan "Capitanes del Futuro," una iniciativa gratuita para desarrollar el liderazgo de la juventud hispana

Las marcas de P&G como Gillette, Always, Crest, y Oral-B refuerzan su compromiso de apoyar el progreso de la Comunidad Hispana con talleres, eventos virtuales y en vivo, y aprendizaje a través de juegos

La alianza con la Major League Soccer, la organización Hispanic Star, y otros socios está creando un camino para generar un impacto positivo a largo plazo al facilitar el acceso a mentores, personas que son modelos a seguir, así como a becas, prácticas de trabajo, y mucho más

Este nuevo programa es el ejemplo más reciente del compromiso a largo plazo de P&G con la Comunidad Hispana en los Estados Unidos y su convencimiento de que el progreso hispano es positivo para los Estados Unidos

CINCINNATI, 22 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Para incrementar su compromiso a largo plazo y profundizar su apoyo a la comunidad hispana, las reconocidas marcas de P&G como Gillette, Always, Crest, y Oral-B han unido esfuerzos con la Major League Soccer, la organización sin ánimo de lucro Hispanic Star, y otras organizaciones en el ecosistema del fútbol para lanzar "Capitanes del Futuro," un programa exclusivo que utiliza la pasión por nuestro deporte para preparar a la próxima generación de líderes hispanos. Ayudando a niños y niñas, entre 12 a 18 años de edad a utilizar sus valores hispanos como su súper poder, "Capitanes del Futuro" dará a los estudiantes acceso sin costo a individuos considerados modelos de conducta, recursos, herramientas, y oportunidades que sirvan para abrir sus mentes, desarrollar su confianza, y ayudarles a superar las barreras que muchas veces encuentran a lo largo de su camino hacia completar su educación universitaria.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/players/Spanish/9087651-procter-gamble-launch-capitanes-del-futuro-free-hispanic-youth-leadership-initiative/

Regístrate aquí

Padres, maestros, entrenadores y otros mentores están invitados a inscribir a sus jóvenes hispanos en el programa gratuito "Capitanes del Futuro" en: https://hispanicstar.org/capitanes . Los jóvenes inscritos tendrán acceso a videos educativos y actividades, que incluye cursos en vivo y digitales enfocados en desarrollar las habilidades de la juventud hispana y convertirles en los futuros líderes de los Estados Unidos. Además, al participar de manera activa en el programa se obtiene acceso a becas, pasantías, prácticas profesionales y mucho más.

"'Capitanes del Futuro' es una manera más con la que apoyamos el progreso de la comunidad hispana y equipamos a la juventud con herramientas y recursos para que sean los futuros líderes de Estados Unidos," explicó Marc Pritchard, Director Ejecutivo de Marca de Procter & Gamble. "A pesar del gran incremento en el número de jóvenes que acceden a estudios universitarios, solo el 56% de los estudiantes Hispanos que terminan la educación secundaria en Estados Unidos se inscriben en la universidad, y más de la mitad no se gradúa. Este índice está por debajo de la media nacional e ilustra la importancia de esta amplia misión. Invitamos a otras organizaciones en los sectores públicos y privados a que se sumen al esfuerzo y nos ayuden a desarrollar 'Capitanes del Futuro'."

Utilizar la Pasión de la Juventud Hispana por el Fútbol

Muchos jóvenes hispanos no saben que por cada jugador de la MLS que hay en la cancha, existen detrás 10-15 personas que lo hacen posible, y esto representa oportunidades laborales muy interesantes. En asociación con Hispanic Star y seis equipos de la MLS – Inter Miami CF, FC Cincinnati, Austin FC, LA Galaxy, New England Revolution, y recientemente New York City FC – más de 150 jóvenes hispanos ya han participado en eventos de "Capitanes del Futuro" en los estadios e instalaciones de la MLS. Los participantes, la mayoría de partes desfavorecidas de nuestro país, salieron inspirados por la amplitud de oportunidades laborales y profesionales a las que fueron expuestos a través de los distintos talleres dirigidos por personal de los equipos de la MLS.

Estos talleres, ofrecieron un acceso y vista desde adentro a áreas de redes sociales, mercadotecnia, operaciones los días de partidos, manejo de negocio, relaciones comunitarias, tecnología y otros departamentos, estarán disponibles como contenido digital en la página de internet y la aplicación de "Capitanes del Futuro." Además de los videos de los talleres, la librería digital de "Capitanes del Futuro" también incluirá videos motivacionales con el legendario y reconocido presentador de deportes Fernando "El Presidente" Fiore, entrevistando jugadores top de la MLS y ejecutivos del mundo del futbol, quienes comparten sus historias personales, anécdotas nunca antes compartidas, y enseñanzas de quienes les ayudaron en su camino al exito.

"La Major League Soccer se enorgullece en colaborar con Gillette, Always y las otras marcas de P&G en la iniciativa 'Capitanes del Futuro'," comentó JoAnn Neale, Presidente y Director Ejecutivo Administrativo de la MLS. "La MLS y nuestros equipos siempre hemos creído en el poder de nuestro deporte y nuestra liga para impulsar el progreso en las comunidades hispanas no solo donde jugamos nuestros partidos, también a lo largo de América del Norte. Nos emociona trabajar con P&G para inspirar y potenciar a la nueva generación de líderes hispanos."

Dar Acceso a Estudiantes Hispanos a Oportunidades emocionantes dentro del mundo del Fútbol

Además del contenido inspiracional y los recursos de la MLS, P&G también esta conectando a estos estudiantes con otros miembros importantes del mundo del fútbol. Por ejemplo, TelevisaUnivision se ha sumado al esfuerzo como el socio de medios principal y brindará una serie de clases virtuales para introducir a los estudiantes a los diferentes tipos de trabajos de sus diversas propiedades en medios. TelevisaUnivision también estará trabajando de manera cercana con P&G y Hispanic Star para crear otros cursos específicos y planes para ofrecer prácticas profesionales a algunos de los estudiantes más involucrados en el programa "Capitanes del Futuro". P&G agradece a TelevisaUnivision por su apoyo y espera dar la bienvenida a otros socios que se sumen a este esfuerzo.

Ya están disponibles media docena de videos en el sitio web y se añadirán más en las próximas semanas. P&G también estará lanzando una aplicación que incluye herramientas de aprendizaje facilitadas con juegos y recursos adicionales para estudiantes. Padres, maestros, entrenadores y otros mentores están invitados a registrar a sus jóvenes hispanos en el programa gratuito "Capitanes del Futuro" en: https://hispanicstar.org/capitanes .

El Legendario Compromiso de P&G con la Comunidad Hispana

El programa "Capitanes del Futuro" es la más reciente extensión del compromiso a largo plazo de P&G para avanzar el progreso de las comunidades hispanas. En 2021, P&G lanzó "Powering Progress" – una campaña multifacética para acelerar el progreso de las comunidades hispanas a lo largo de Estados Unidos en asociación con la iniciativa Hispanic Star de la fundación We Are All Human, una plataforma que ayuda a la comunidad hispana a tener acceso a mejor educación, mejor salud, mejores trabajos y equidad de género. Durante la pandemia COVID-19, P&G unió esfuerzos con Hispanic Star para distribuir más de 1,000 paletas de productos esenciales a más de 150,000 familias hispanas necesitadas del país.

P&G y sus marcas continúan su asociación con Hispanic Star y otras organizaciones para mejorar la conciencia de hábitos saludables y la representación en la industria de la salud. En los últimos dos años, Always, Tampax, Vicks, Crest y Oral-B se han asociado con Hispanic Star para proveer becas a más de 70 enfermeras/ros hispanas y asistentes dentales. Oral-B y Crest también ofrecen educación bucal y prevención a niños hispanos en comunidades que tienen servicios limitados a través de su iniciativa Closing America's Smile Gap.

Además de "Capitanes del Futuro", P&G continúa invirtiendo en programas que apoyan la educación, incluyendo su arraigado apoyo al Hispanic Scholarship Fund y al programa Always School, entre otros.

"El progreso hispano es progreso americano!" expresó Claudia Romo Edelman, Fundadora de la organización We Are All Human y Hispanic Star. "Es nuestra misión asegurar que todos sepan esto y crear programas y oportunidades que avancen el progreso de los hispanos, abriendo las puertas para que los latinos tengan una mejor educación, mejores servicios de salud, más equidad del género y mejores trabajos. Nos enorgullece asociarnos con grandes organizaciones comprometidas como P&G, MLS y TelevisaUnivision para elevar a la comunidad hispana y hacer esto juntos."

Medios

P&G

Jeff McDowell

[email protected]

MLS

Angela Alfano

[email protected]

HISPANIC STAR

Marisa Garcia de Celis

[email protected]

TAYLOR

Holden Hill

[email protected]

Acerca de Procter & Gamble

P&G sirve a consumidores en todo el mundo con uno de los portafolios de marcas líderes más fuertes, confiables, de calidad, incluyendo Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, y Whisper®. La comunidad de P&G incluye operaciones en aproximadamente 70 países en todo el mundo. Por favor visite http://www.pg.com para conocer más sobre P&G y sus marcas. Para otras noticias de P&G, visite www.pg.com/news

Acerca de Major League Soccer

Con oficina matriz en la ciudad de Nueva York, la Major League Soccer (MLS) – que se encuentra celebrando su 27ava temporada en 2022 – incluye 29 clubs en Estados Unidos y Canadá, con la expansión en 2022 del equipo Charlotte FC y St. Louis CITY SC, que debutará en 2023. En 2023, la aplicación Apple TV será el destino exclusivo para disfrutar de todos los encuentros en vivo de la MLS. Para más información acerca de la MLS, visite www.MLSsoccer.com.

Acerca de Hispanic Star

La fundación We Are All Human Foundation es una organización registrada 501(c)3 sin fines de lucro dedicada al avance de la equidad, diversidad e inclusión. Hispanic Star es una iniciativa creada y manejada por la fundación We Are All Human.

Hispanic Star es un esfuerzo colectivo nacional para unificar e impulsar a la comunidad hispana. Reúne a lideres de todos los sectores incluyendo a corporaciones americanas, asociaciones hispanas, medios y organizaciones comunitarias a nivel local y nacional para acelerar la movilidad vertical de los hispanos y mejorar como se percibe a los latinos y su representación.

En esencia, Hispanic Star se fundó con la simple premisa de 'lo que es bueno para los Hispanos es bueno para América.' Para más información, visite www.hispanicstar.org y www.weareallhuman.org.

FUENTE Procter & Gamble

SOURCE Procter & Gamble