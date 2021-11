Power2People: impliquer les clients dans la transition énergétique

BRUXELLES, 29 novembre 2021 /PRNewswire/ -- La participation accrue des clients à la transition énergétique progresse. Des partenariats entre secteur de l'électricité, décideurs politiques, secteurs clés (transport, bâtiment, industrie) et institutions financières sont cependant nécessaires pour surmonter les obstacles à l'engagement des clients et s'assurer qu'ils agissent pour la décarbonation.

Kristian Ruby, secrétaire général d' Eurelectric , a déclaré:

« La plupart des clients ne savent pas que les solutions électriques peuvent réduire leur empreinte carbone tout en leur permettant de faire des économies. Il est essentiel d'intensifier la collaboration entre le monde de l'énergie, les gouvernements, institutions financières et clients pour combler le manque d'information béant qui amène les consommateurs à ne pas suffisamment adopter les solutions électriques, pourtant neutres en carbone et moins énergivores. »

Le paquet "Fit for 55" promeut les solutions électriques et appelle à une plus grande responsabilisation des clients. Cependant, les consommateurs ont des attitudes différentes, comme le montre une enquête d'Eurelectric et Accenture: si certains adoptent activement les nouveaux services (21 %), d'autres hésitent (24 %) ou cherchent simplement un service simple et pratique (37 %).

Comment responsabiliser plus efficacement les clients dans la transition énergétique ? Eurelectric recommande de :

Développer des systèmes d'information certifiés par les gouvernements qui évaluent l'empreinte carbone et les coûts des solutions électriques par rapport aux technologies existantes. Plus d'un quart des personnes interrogées ne savent pas que les entreprises d'électricité offrent plus qu'une simple fourniture d'électrons. Par contre, 73 à 92 % des participants à l'enquête qui les ont essayé sont satisfaits des nouveaux services et produits énergétiques offerts. C'est le cas notamment de la production d'énergie à domicile, la mobilité électrique et les solutions de chauffage, les services d'économie d'énergie et l'accès aux aides financières.

Supprimer les taxes et prélèvements ad-hoc sur l'électricité et les affecter au budget de l'État. 23 à 36 % des personnes interrogées trouvent le chauffage électrique, la production d'énergie à domicile et les voitures électriques trop chers à l'achat Le soutien financier, le co-investissement avec des acteurs privés et la réduction des risques liés aux investissements gâce à des garanties publiques sont donc essentiels.

Créer des partenariats qui améliorent l'expérience énergétique. Ces collaborations intersectorielles offrent des opportunités considérables pour faciliter la création d'infrastructures, de conditions de marché et de modèles commerciaux pour une large adoption des solutions énergétiques décarbonées.

Une liste complète des propositions d'Eurelectric visant à permettre une transition énergétique orientée vers le client, ainsi que des exemples concrets de services innovants développés par les fournisseurs d'électricité, sont disponibles ici.

Contexte :

Plus de 90 fournisseurs européens d'électricité ont co-signé 15 engagements en 2020, s'engageant à offrir à 200 millions de clients résidentiels des services et solutions électriques abordables, transparents et simples. Eurelectric et Accenture ont mené une enquête auprès de 2 000 consommateurs dans 10 pays européens afin de suivre les progrès réalisés.

