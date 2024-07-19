POWERCHINA продвигает глобальное развитие спорта спортивными сооружениями мирового класса

ПЕКИН,, 19 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Power Construction Corporation of China («POWERCHINA» или «Компания») продолжает играть жизненно важную роль в развитии мирового спорта благодаря последовательной реализации многочисленных проектов строительства спортивных объектов по всему миру, демонстрируя свои значительные усилия по продвижению межкультурных обменов путем организации спортивных мероприятий.

Ombaka National Stadium in Benguela, Angola, constructed by POWERCHINA

В мае 2024 года была успешно проведена церемония закладки фундамента проекта Национального футбольного стадиона Сербии и проекта EXPO 2027, реализуемого компанией POWERCHINA, на которой президент Сербии Александр Вучич выразил свои высокие ожидания от проекта, поблагодарив Китай за его поддержку. Стадион обеспечит Сербию высококачественной спортивной инфраструктурой, способной принимать мероприятия на уровне Чемпионата мира и Чемпионата Европы, а проект EXPO 2027 станет одной из крупнейших международных выставочных площадок Юго-Восточной Европы, где пройдет выставка EXPO 2027.

Компания POWERCHINA расширяет проекты строительства спортивных объектов по всему миру. Например, компания построила первую в Катаре солнечную электростанцию, фотоэлектрическую станцию мощностью 800 МВт в Аль-Харсаа, которая начала работать во время Чемпионата мира по футболу 2022 года. Министр энергетики Катара Саад Шерида Аль-Кааби (Saad Sherida Al-Kaabi) отметил, что проект увеличивает использование возобновляемых источников энергии и поддерживает приверженность Катара «углеродно нейтральному» Чемпионату мира.

В Бенине компания POWERCHINA реализовала многоцелевые проекты стадионов, построив спортивные сооружения в 10 городах. Местные строительные проекты включают в себя трибуны, всепогодные беговые дорожки, офисы и ландшафтный дизайн. Проект преодолел трудности, связанные со сжатыми сроками, объемными задачами и логистикой, охватывающей несколько городов, чтобы обеспечить прогресс и качество. Компания POWERCHINA придерживается своего принципа —относиться к объектам проектов, как к городам в своей стране, — укрепляя связи с местными сообществами и добросовестно выполняя обязанности, связанные с корпоративной социальной ответственностью.

В Анголе компанией POWERCHINA спроектированы и построены стадионы в городах Бенгела и Лубанго Этот проект, согласованный 18 декабря 2007 года и завершенный в декабре 2009 года, включает два из четырех важных стадионов, построенных в Анголе для Кубка африканских наций по футболу 2010 года, обеспечивших важную поддержку для эффективной организации мероприятия.

Компания POWERCHINA не только строит спортивные сооружения по всему миру, но и способствует оздоровлению своих сотрудников с помощью спортивных мероприятий. В Эквадоре компания выступила спонсором товарищеского матча по футболу SINOHYDRO Cup, который входит в систему спортивных соревнований Эквадорского электроэнергетического союза в регионе Амазонки. В матче приняли участие местные и китайские сотрудники, а победила мультикультурная команда компании POWERCHINA. Мэр города Эль-Чако поблагодарил компанию POWERCHINA за активную роль и поддержку местного спорта, отметив ее значительный вклад в местные сообщества. Аналогичным образом, Компания организовывала мероприятия по футболу и бадминтону в ОАЭ и Малайзии, соответственно, и принимала в них участие, что еще больше способствовало участию в спортивных мероприятиях и развитию местных сообществ.

Компания POWERCHINA предана глобальному инфраструктурному строительству, активно участвует в различных спортивных и культурных обменах, способствует международной дружбе и сотрудничеству, внедряет концепцию устойчивого развития, способствует глобальному качественному развитию и придает сильный импульс построению гуманного общества.

О компании POWERCHINA

Компания Power Construction Corporation of China (POWERCHINA), учрежденная в 2011 году, является ведущей строительной группой, которая специализируется на инвестициях и финансировании, планировании и проектировании, конструировании, строительстве, производстве оборудования и управлении эксплуатацией. В 2023 году компания заняла 105-е место в списке Fortune 500.

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