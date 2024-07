POWERCHINA favorise le développement du sport dans le monde en construisant de multiples installations sportives de classe mondiale

PÉKIN, 19 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Power Construction Corporation of China (" POWERCHINA " ou " la Société ") continue de jouer un rôle essentiel dans le développement du sport mondial grâce au bon déroulement de multiples projets de construction d'installations sportives dans le monde entier, démontrant ses efforts significatifs dans la promotion des échanges interculturels à travers l'organisation d'événements sportifs.

Ombaka National Stadium in Benguela, Angola, constructed by POWERCHINA

En mai 2024, la cérémonie d'inauguration des travaux pour le projet de stade national de football de Serbie et le projet EXPO 2027 entrepris par POWERCHINA s'est déroulée avec succès, le président serbe Aleksandar Vucic exprimant ses grandes attentes à l'égard du projet lors de la cérémonie et remerciant la Chine pour son soutien. Le stade offrira à la Serbie des installations sportives de haute qualité, capables d'accueillir des événements de niveau Coupe du monde et Coupe d'Europe, tandis que le projet EXPO 2027 deviendra l'un des plus grands sites d'exposition internationale de l'Europe du Sud-Est, en accueillant l'EXPO 2027.

POWERCHINA a développé ses projets de construction d'installations sportives dans le monde entier. Elle a par exemple construit la première centrale solaire du Qatar, la centrale photovoltaïque Al Kharsaah, d'une capacité de 800 mégawatts, qui a commencé à fonctionner pendant la Coupe du monde de football de 2022. Le ministre d'État pour les affaires énergétiques du Qatar, Saad Sherida Al-Kaabi, a souligné que le projet augmentait l'utilisation des énergies renouvelables et soutenait l'engagement du Qatar en faveur d'une Coupe du monde "neutre en carbone".

Au Bénin, POWERCHINA a entrepris des projets de stades polyvalents, construisant des installations sportives dans 10 villes. Les constructions menées au niveau local comprennent des tribunes, des pistes d'athlétisme, des bureaux et des aménagements paysagers. Le projet a surmonté les défis posés par les délais serrés, les nombreuses tâches et la logistique dans plusieurs villes afin de garantir la progression et la qualité. POWERCHINA maintient son principe consistant à traiter les sites de projet comme des villes à la maison, à favoriser les liens avec la communauté et à s'acquitter avec diligence de ses responsabilités sociales d'entreprise.

Les stades de Benguela et de Lubango en Angola sont conçus et construits par POWERCHINA. Signé le 18 décembre 2007 et livré en décembre 2009, le projet concerne deux des quatre stades importants construits en Angola pour la Coupe d'Afrique des Nations de football 2010, apportant un soutien important à l'organisation harmonieuse de l'événement.

POWERCHINA ne se contente pas de construire des installations sportives dans le monde entier, elle promeut également le bien-être des employés par le biais d'événements sportifs. En Équateur, la Société a parrainé le match amical de football de la coupe SINOHYDRO, dans le cadre de la compétition sportive du syndicat de l'énergie électrique de la région amazonienne de l'Équateur. Des employés locaux et chinois ont participé, et c'est l'équipe multiculturelle de POWERCHINA qui a remporté la victoire. Le maire d'El Chaco a félicité POWERCHINA pour son rôle actif et son soutien aux sports locaux, reconnaissant ses importantes contributions à la communauté. De même, la Société a organisé et participé à des événements de football et de badminton aux Émirats arabes unis et en Malaisie respectivement, encourageant ainsi la participation sportive et le développement des communautés.

POWERCHINA s'engage dans la construction d'infrastructures mondiales, participe activement à divers échanges sportifs et culturels, promeut l'amitié et la coopération internationales, intègre le concept de développement durable, promeut un développement mondial de haute qualité et donne une forte impulsion à la construction d'une communauté de destinée humaine.

À propos de POWERCHINA

Fondé en 2011, Power Construction Corporation of China (POWERCHINA) est un groupe de construction de premier plan spécialisé dans l'investissement et le financement, la planification et la conception, la construction technique, la fabrication d'équipements et la gestion des opérations. L'entreprise se classe au 105e rang du classement Fortune 500 pour l'année 2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2463351/IMAGE.jpg