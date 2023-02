PowerChina achève la construction de la centrale hydroélectrique de Gouina au Mali

Réduire les pénuries d'électricité en Afrique de l'Ouest

PÉKIN, 10 février 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage de haiwainet.cn :

Le 3 décembre 2022, l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Gouina, qui est détenue et gérée par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), financée par la Banque chinoise d'import-export, et construite par PowerChina, a eu lieu dans la commune de Diamou, dans la région de Kayes.

L'inauguration a été co-présidée par le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim de la République du Mali. Il a chaleureusement félicité l'achèvement de la construction de la centrale hydroélectrique de Gouina, grâce au gouvernement chinois et à l'ambassade de Chine au Mali et à leur solide soutien à la construction de centrales au Mali et en Afrique de l'Ouest. Il a également remercié PowerChina pour sa contribution à la mise en œuvre du projet.

La centrale hydroélectrique de Gouina est située le long du fleuve Sénégal au Mali. Le barrage mesure 19 mètres de haut, avec une longueur totale de 1 317 mètres et une capacité de stockage de 136 millions de mètres cubes. Il a fallu 6 ans pour achever la construction. Selon PowerChina, la centrale hydroélectrique de Gouina est l'un des plus grands projets de construction bénéficiant d'investissement chinois au Mali.

Il s'agit d'un projet d'infrastructure à grande échelle de la zone concernée par l'initiative « Ceinture et route » et une fois opérationnelle, la station devrait produire environ 621 millions de kilowattheures de courant. Elle formera un réservoir en cascade et des stations avec les centrales hydroélectriques de Manantali et de Felou, contribuant à un réseau électrique continu et stable couvrant une vaste région. Le réseau permettra de pallier les pénuries d'électricité au Mali et de stimuler le développement industriel, social et économique local. Outre le Mali, le réseau enverra de l'électricité au Sénégal et en Mauritanie, en Afrique de l'Ouest, améliorant ainsi la qualité de vie des populations locales.

En 2003, le bureau de PowerChina au Mali a été officiellement ouvert, et le premier projet de pont de PowerChina est entré sur le marché malien. En 2009, PowerChina a acquis la centrale hydroélectrique de Felou dans le cadre de l'OMVS via IOB. À ce jour, PowerChina a mis en place six sièges sociaux régionaux, 453 succursales dans plus de 120 pays à travers le monde.

