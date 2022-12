POWERCHINA Blue se penche sur le désert de Gobi au Qatar

PÉKIN, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Un reportage de CRI Online :

La centrale photovoltaïque de 800,15 MWp d'Al-Kharsaa construite par Power Construction Corporation of China (POWERCHINA) est située dans le désert à environ 80 km à l'ouest de Doha, la capitale du Qatar. Il s'agit actuellement du troisième plus grand projet photovoltaïque au monde. C'est également le plus grand projet PV utilisant un système de suivi et le plus grand projet PV au monde utilisant à la fois des modules double face et double verre, des supports de suivi et des onduleurs de chaîne. Un mois avant le début de la Coupe du monde, ce projet a été relié avec succès au réseau à pleine capacité, soutenant ainsi l'engagement du Qatar à accueillir une Coupe du monde « neutre en carbone ».

Dans le cadre de la Vision nationale 2030 du Qatar, ce projet couvre une superficie équivalente à 1 400 terrains de football et devrait fournir environ 18 TWh d'électricité propre par an, répondant ainsi à la consommation annuelle d'électricité d'environ 300 000 ménages et à 10 % de la consommation maximale du pays. Les économies de carbone réalisées par la centrale peuvent compenser la moitié des émissions générées par la Coupe du monde de cette année.

Il convient de souligner que l'équipement de la zone photovoltaïque du projet se compose principalement de modules Longi fabriqués en Chine, d'onduleurs Sungrow et de transformateurs moyenne tension intégrés de type boîte de POWERCHINA SPEM. Le montant total des équipements représente plus de 60 % du montant total du contrat. Les marques chinoises sont exportées vers le marché du Moyen-Orient en même temps que le projet, ce qui constitue un soutien solide à la construction de l'initiative « la Ceinture et la Route ».

