POWERCHINA contribue activement au développement et au bien-être des communautés locales en Afrique centrale et occidentale.

« Construire des projets de qualité et se faire des amis dans le monde entier", tel est l'objectif et l'engagement de POWERCHINA, le plus grand constructeur d'installations électriques au monde, dans ses activités à l'étranger. L'entreprise participe activement à la construction des projets « Belt and Road » et a étendu ses activités de construction aux pays africains. Outre l'amélioration des voies navigables, l'approvisionnement en électricité et la construction de routes et de ponts, l'entreprise s'est acquittée de sa responsabilité sociale envers les communautés locales sur les marchés d'outre-mer.

POWERCHINA contribue à la réalisation des objectifs de développement des Nations unies en créant des emplois grâce à de nouvelles infrastructures hydroélectriques, en développant les compétences de la population locale par le biais de formations, en fournissant une assistance en matière d'éducation et de soins aux orphelins, en construisant des hôpitaux et en donnant des médicaments. Ses efforts pour répandre l'amour et l'espoir en Afrique lui ont permis d'établir une amitié sincère avec les gouvernements et les populations locales.

Cultiver les talents locaux

La centrale hydroélectrique de Djibloho, que le gouvernement de la Guinée équatoriale qualifie de « projet des Trois Gorges de la Guinée équatoriale », répond à 90 % de la demande d'électricité du pays et constitue un moteur important de son développement économique. POWERCHINA a formé des employés locaux et les a aidés à acquérir des compétences. Une formation gratuite de deux mois en chinois a également été dispensée par l'entreprise pour faciliter la communication entre les opérateurs locaux et les ingénieurs chinois, et aider les employés locaux à mieux utiliser les équipements de l'usine.

Soins aux enfants

Au Cameroun, le bureau de POWERCHINA a une tradition qui fait chaud au cœur. Chaque année, autour de Noël et du Nouvel An, le bureau coopère avec les sociétés membres du groupe pour organiser des activités bénévoles dans les écoles et les orphelinats des zones situées le long des routes qu'il construit. Ils réparent les salles de classe et font don de papeterie aux enfants, et chantent et dansent avec eux pour célébrer la nouvelle année.

Selon Ngangoua Serge, représentant de POWERCHINA au Cameroun, l'entreprise se soucie des groupes défavorisés au Cameroun. Depuis qu'elle a commencé à opérer dans le pays en 2010, l'entreprise a organisé des activités de dons similaires chaque année, dans le but d'apporter de l'amour et du bonheur aux enfants dans le besoin.

Soutien médical

L'entreprise a également contribué à améliorer les conditions médicales locales dans les endroits où ses projets sont situés en construisant des hôpitaux et en faisant don de médicaments et d'installations.

Le nouvel hôpital de Niefang, un projet d'aide historique du gouvernement chinois dans le pays qui sera achevé par POWERCHINA d'ici 2022, renforcera le système médical dans le centre de la Guinée équatoriale et fournira des services médicaux de qualité aux habitants de la ville de Niefang et de ses environs.

Au Cameroun, l'entreprise a fait don de médicaments et d'équipements médicaux à un centre de santé publique près du site d'un barrage qui sera construit par lui. Les médicaments et les équipements médicaux, dont le besoin est urgent, ont considérablement renforcé la confiance du centre dans la lutte contre les maladies infectieuses et le sauvetage de vies.

Le 29 janvier 2019, le bureau de la Guinée équatoriale de l'entreprise a aidé l'ambassade de Chine et l'équipe médicale chinoise dans le pays à réaliser une clinique gratuite au camp de l'entreprise pour la centrale hydroélectrique de Djibloho. La clinique gratuite organisée avec l'aide de POWERCHINA est un témoignage de l'amitié entre les deux pays et une manifestation de l'accomplissement actif des responsabilités sociales par les entreprises chinoises en Guinée équatoriale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1711497/release.jpg

SOURCE China Report