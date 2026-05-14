PowerX dévoile « PowerX Energy Blade », un système de stockage d'énergie par batterie monté en rack pour les centres de données

TOKYO, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- PowerX, Inc. (siège social : Tamano, préfecture d'Okayama ; directeur, président et CEO : Masahiro Ito ; code des valeurs mobilières : 485A) dévoile aujourd'hui le concept de produit « PowerX Energy Blade », un système de stockage d'énergie par batterie monté en rack et conçu pour les centres de données. Le système est en cours de développement et devrait être disponible en 2027. L'entreprise recherche actuellement des partenaires pour sa mise en œuvre.

PowerX Energy Blade

L'adoption de l'IA entraînant une consommation d'énergie croissante dans l'infrastructure informatique, la gestion des coûts d'électricité et la garantie d'une alimentation électrique stable sont devenues des défis critiques pour les opérateurs de centres de données. De nouveaux schémas de connexion au réseau qui permettent une interconnexion plus précoce en combinant la réduction de la demande pendant les périodes de congestion du réseau sont également à l'étude.

PowerX Energy Blade est un système de stockage de batteries à haut rendement, monté en rack, conçu pour relever ces défis. Il utilise des cellules lithium-ion optimisées pour une charge et une décharge rapides, permettant une réponse bidirectionnelle aux fluctuations de l'offre et de la demande du réseau en l'espace de quelques millisecondes. Le système prend en charge l'alimentation en courant continu de 800 V requise par les derniers GPU d'IA et peut également remplacer les unités de batterie de secours (BBU) conventionnelles.

Le système transforme les centres de données - habituellement de simples consommateurs d'énergie - en ressources de réseau flexibles. La batterie répond aux signaux du réseau en quelques millisecondes, libérant ou absorbant de l'énergie en fonction des besoins, tandis que la technologie exclusive de modulation des calculs de PowerX ajuste dynamiquement les charges de travail des serveurs afin que les services du réseau puissent être fournis sans perturber les opérations informatiques de base du centre de données.

Pour les opérateurs de centres de données, le système ouvre de nouvelles sources de revenus grâce à la participation à la réserve de confinement de fréquence ou à des marchés similaires de flexibilité du réseau et à des programmes de réponse à la demande. L'écrêtement des pointes et le nivellement de la charge peuvent également générer des avantages concrets tels qu'une connexion plus rapide au réseau dans le cadre de schémas de connexion flexibles, des contrats de fourniture d'énergie plus favorables et la possibilité de maximiser le déploiement des serveurs dans le cadre des budgets d'énergie existants.

PowerX Energy Blade fait suite au centre de données modulaire évolutif « Mega Power DC » annoncé en février 2026, étendant le portefeuille de solutions alimentées par batterie de l'entreprise aux centres de données basés sur des bâtiments. Ensemble, ces produits renforcent l'engagement de PowerX à construire l'infrastructure sociale qui sous-tend l'ère de l'IA, à la fois du point de vue de la puissance et du calcul informatique.

Un livre blanc détaillant le concept technique du système et les données de démonstration est disponible à l'adresse suivante : https://power-x.jp/datacenter/energy-blade

Ce document a été traduit de l'original en japonais à titre informatif uniquement. En cas de divergence entre le présent document traduit et l'original japonais, l'original prévaudra.

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