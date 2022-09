Pöyry é Top 5 entre as Maiores de Projetos e Consultoria, no Ranking da Engenharia Brasileira 2022

Empresa apresentou receita 23% maior em relação ao ano anterior, período no qual as 40 maiores projetistas e gerenciadoras cresceram 12,58%

SÃO PAULO, 30 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Pöyry, empresa internacional de engenharia e consultoria, é novamente Top 5 dentre as "15 Maiores de Projetos & Consultoria", no Ranking da Engenharia Brasileira, elaborado pela Revista O Empreiteiro. A posição da Pöyry reflete o seu crescimento no mercado brasileiro de engenharia em 2021, período no qual sua receita bruta aumentou 23%, acima da média das 40 maiores empresas projetistas e gerenciadoras, que foi de 12,58%. Esse desempenho rendeu à Pöyry a conquista do prêmio "Destaque no Ranking da Engenharia Brasileira 2022", concedido pela publicação.

"Estarmos novamente entre as cinco maiores empresas da engenharia brasileira, no principal ranking do setor, nos deixa muito orgulhosos, pois este desempenho é resultado de um trabalho realizado por uma equipe de profissionais dedicados, corajosos e trabalhadores em equipe" destaca Fábio Bellotti da Fonseca, presidente da Pöyry para as Américas.

Com 59% da receita gerada por projetos de engenharia, a Pöyry se consolidou como a principal empresa em projetos para Indústrias de Processo no Brasil.

"Isto demonstra a confiança de nossos clientes em nossa reputação de entrega superior em projetos greenfield e brownfield nos mais diversos setores", destaca Bellotti da Fonseca. "Nós aceleramos a transição para uma sociedade mais sustentável, e seguimos a nossa visão de Fazer Futuro", conclui.

FONTE Pöyry

