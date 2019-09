PR Newswire apoya a influencers en todo vertical de contenido con páginas gratis a través de Hispanic Digital Network

NUEVA YORK, 23 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Hispanic Digital Network (HDN), la primera red en línea de medios hispanos independientes en EE. UU., anuncia asociación con Javier Mota, periodista digital especializado en la industria automotriz.

Javier Mota es el más reciente influencer miembro de Hispanic Digital Network al lanzar su página Autos0to60 donde aparece su canal de YouTube, cuenta de Instagram, Twitter y Facebook. Al igual que un widget de noticias de automotriz a nivel mundial.

Javier es uno de los influencers hispanos de automotriz más conocidos y con una larga trayectoria trabajando en la prensa escrita, radio, televisión e Internet. Actualmente es Features Editor de AutoProyecto.com donde dirige la cobertura de las noticias, los Auto Shows más importantes del mundo y realiza pruebas de manejo en video y en forma escrita. Javier fue el primer periodista hispano elegido al Jurado del North American Car and Truck of the Year Awards.

"La mayoría de las grandes empresas de Estados Unidos no se han dado cuenta que la comunidad hispana que es bilingüe, representa un mercado más grande que toda la población de Canadá y además es el segmento de la población de más rápido crecimiento con gran poder adquisitivo", dijo Mota. "Hispanic Digital Network es un gran apoyo para que los creadores de contenido puedan establecer mejores relaciones de trabajo con las empresas que quieran aprovechar las grandes oportunidades que ofrece nuestro mercado".

Las plantillas que ofrece Hispanic Digital Network a influencers son totalmente gratis, personalizadas y desarrolladas para destacar sus redes. Además, cuenta con versión móvil y boletines de marketing para programar difusiones masivas a sus seguidores suscritos.

Según Mediakix, se estima que las marcas gasten de $5-$10 mil millones en el marketing de influencer en 2020.

"Queremos que las marcas se fijen más en nuestros influencers, no solamente ahora durante el Mes de la Herencia Hispana, pero todo el año. Por lo tanto, ofrecemos estas plantillas gratis para que puedan demostrar lo dinámico que es su interacción con sus seguidores", dijo Jessica Alas, directora de relaciones con los medios e influencers multiculturales de PR Newswire.

Cada plantilla de influencer cuenta con agregadores de redes para que la página siempre se mantenga actualizada y genere tráfico a la vez. Asimismo, los influencers podrán seleccionar contenido de diferentes verticales de PR Newswire, como estilo de vida, entretenimiento, deportes y tecnología para alimentar su página. Tendrán acceso a Google Analytics para ver sus estadísticas, contarán con sesiones de capacitación y soporte técnico continuo y en su idioma. Las plantillas están optimizadas para los motores de búsqueda, poseen un interfaz de usuario sencillo, panel de administración propia y espacios publicitarios.

HDN está disponible para trabajar con todo tipo de influencer, desde los nano-influencers hasta los mega-influencers tanto en EE.UU., que en Latinoamérica y el mundo. Si está interesado/a en unirse a Hispanic Digital Network, por favor comuníquese con nosotros.

Contacto:

Jessica Alas

Directora de relaciones con los medios e influencers multiculturales

c 305-878-2793 Jessica.Alas@Cision.com

