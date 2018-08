PR Newswire participa do 4º Congresso America Digital no Chile como Media Partner Oficial

Essa parceria da PR Newswire com o 4º Congresso America Digital faz parte do posicionamento de marca com foco em fortalecimento e expansão no mercado latino americano. Vai de encontro com a estratégia da empresa em aumentar sua penetração em um mercado em constante crescimento e atento às mudanças tecnológicas.

Dessa forma, a PR Newswire quer estar próxima dessas empresas para poder apresentar o seu portfólio de produtos e serviços.

Pioneira na indústria de distribuição de notícias comerciais há mais de 60 anos, PR Newswire conecta clientes com audiências em mais de 170 países e em mais de 40 idiomas, por meio de uma rede incomparável de veículos de mídia, jornalistas e formadores de opinião.

Com escritórios em 16 países, garante presença global também através de afiliações exclusivas comas principais agências de notícias em todo o mundo.

Na América Latina possui escritórios nas cidades de São Paulo (Brasil) e na Cidade do México (México).

A PR Newswire faz parte do Grupo Cision, empresa líder global em serviços de inteligência de mídia, que acompanha todo o trabalho de profissionais de comunicação, disponibilizando ferramentas e serviços que lhes permitem ser mais eficazes ao divulgarem marcas e histórias.

Para saber mais sobre o 4° Congresso America Digital acesse: https://congreso.america-digital.com/

Para saber mais sobre a PR Newswire acesse: www.prnewswire.com.br ou www.prnewswire.com.mx

Para maiores informações entrar em contato com:



Mauricio Carrega



Sales & Partnership South América



Telefones: +55 11 2504 5143 / +55 11 9 7627 2557



E-mail: Mauricio.carrega@prnewswire.com.br

(Logo 1: http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2018-08-20/original/4431.jpg)

(Foto 2: http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2018-08-20/original/4433.png)

FONTE PR Newswire

