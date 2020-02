Præsidenten for Koreas Ishockeyforbund, Mong-won Chung, optages i Det Internationale Ishockeyforbunds Hall of Fame

Siden begyndelsen af hans forhold til ishockey, gennem dannelsen af mændenes kommercielle ishockeyhold Mando Winia (nuværende Anyang Halla) i 1994, har præsident Mong-won Chung i de sidste 25 år arbejdet for udviklingen og udbredelsen af ishockey i Korea, hvilket gør ham til den femte person fra Asien, som bliver optaget IIHF's Hall of Fame efter Yoshiaki Tsutsumi, Tsutomi Kawabuchia og Shoichi Tomida fra Japan, og Boris Alexandrov fra Kasakhstan.

I deres offentliggørelse af hans optagelse i IIHF's Hall of Fame i 2020, roste IIHF Chung for hans urokkelige vilje, indsats og dedikation i hans bidrag til udviklingen af ishockey i de koreanske såvel som de asiatiske ligaer, og understregede i detalje den vej, han har taget, som en ishockeyens mand.

Forbundet lagde især vægt på, at inkluderingen af koreanske hockeyhold i OL i 2018, som blev afholdt i Pyeongchang, ikke kunne være sket uden Chungs urokkelige beslutsomhed, og at det fredssymbol, som udformningen af et enkelt kvinde-ishockeyhold mellem Nord- og Sydkorea, der fik verdensomspændende opmærksomhed, kun var muligt takket være hans vision, ambition og urokkelige dedikation.

Chung beskyttede trofast sit hold, selv i 00'erne, hvor de kommercielle indenrigs-ishockeyhold for mænd i Korea begyndte at falde fra hinanden, det ene hold efter det andet. En vanskelig situation hvor et hurtigt svind af den indenlandske base blev overkommet, da han rakte ud efter de kommercielle hold i Japan og opnåede et gennembrud ved at oprette en ishockeyliga mellem de to lande. Som et resultat blev den Asiatiske Ishockeyliga dannet og spillede en afgørende rolle i Koreas udvikling af sporten.

På trods af beslutningen i 2011 om at afholde vinter-OL i Pyeongchang, tøvede IIHF med at tillade Korea til automatisk at deltage som værtsland, da det anså landet for at være en "underudviklet ødemark" inden for sporten. I januar 2013 blev præsident Chung præsidenten for det Koreanske Ishockeyforbund med det primære mål at opnå deltagelse til de olympiske lege. Han anvendte herefter et diplomatisk netværk til at overbevise IIHF og førte mændenes og kvindernes ishockeyhold til kvalificering, i september 2014, til de olympiske lege i Pyeongchang.

Den officielle ceremoni for Chungs optagelse i IIHF's Hall of Fame vil blive afholdt i Zürich, Schweiz den 25. maj, på sidstedagen for IIHF's 2020 verdensmesterskab.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1088891/Mong_won_Chung__President_of_the_Korea_Ice_Hockey_Association.jpg

SOURCE Korea Ice Hockey Association