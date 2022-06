PraSaga présente SagaPython lors du salon Consensus 2022

AUSTIN, Texas, 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- PraSaga™ , une fondation suisse qui développe la prochaine génération de blockchains de couche 1, a annoncé officiellement aujourd'hui le lancement de SagaPython. SagaPython est une nouvelle extension du célèbre langage de codage Python, avec une intégration dans la blockchain de PraSaga, la SagaChain™, et son infrastructure de gestion des classes. PraSaga présentera SagaPython lors du salon Consensus 2022 à Austin, au Texas, qui se déroulera du 9 au 12 juin.

Simplifier la blockchain

SagaPython est la prochaine étape pour les développeurs qui cherchent à créer toutes sortes d'applications à l'aide de la SagaChain™. SagaPython permet aux développeurs de programmer facilement grâce au modèle objet de première classe de PraSaga en exploitant le langage Python, très répandu et familier. Les développeurs pourront ainsi se familiariser immédiatement avec les caractéristiques de SagaPython et commencer rapidement à créer des produits et à résoudre des problèmes.

SagaPython fera partie de SagaOS™, le prochain système d'exploitation inédit pour la blockchain internationale et décentralisée qu'est la SagaChain. Ainsi, toute application construite à l'aide de SagaPython sera compatible avec les infrastructures globales existantes dans le monde. Elles pourront s'intégrer aisément aux applications et aux systèmes, en bénéficiant des plus hauts niveaux de sécurité et de stabilité.

Rich Phillips, directeur de produit chez PraSaga, a déclaré à propos du projet : « Le lancement de SagaPython est une étape très importante pour la fondation PraSaga, et représente un bond en avant déterminant pour la feuille de route et la vision à long terme de la société. Je suis impatient de voir la communauté grandir au fur et à mesure que les entreprises et les développeurs utiliseront SagaPython. »

Présentation de SagaPython au salon Consensus

PraSaga présentera SagaPython lors du Consensus 2022, le premier salon en présentiel depuis trois ans. Le salon Consensus est le principal espace de présentation et de célébration de la crypto. Les principaux intervenants du Consensus seront les suivants : La sénatrice américaine Kirsten Gillibrand, le président et PDG de PayPal, Dan Schulman, et le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao.

Les développeurs sont invités à être les premiers à découvrir SagaPython lors du Web3athon, un « hackathon centré sur l'humanité » organisé lors du Consensus 2022.

À propos de PraSaga

PraSaga est une fondation suisse qui développe la prochaine génération de blockchains de couche 1. La solution technologique de PraSaga résout bon nombre des limitations qui pèsent sur les blockchains de couche 1. La SagaChain™ aborde avec succès la réduction des frais de transaction, l'extensibilité des chaînes d'approvisionnement, et réduit considérablement les coûts de développement.

