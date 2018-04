Präsentation der ITTS-Bilanz nach zwei Jahren des verpflichtenden Drogenscreenings anlässlich eines UN-Events mit dem ehemaligen Präsidenten Fernando Henrique Cardoso

Der Kongress mit dem Titel „Einsatz von Technologie zur Förderung der Verkehrssicherheit: Erfahrungen in Brasilien" fand am Freitag, dem 27. April, im UNO-Hauptquartier in New York statt. Teilnehmer waren: Mauro Vieira, Brasiliens Botschafter bei der UNO; Márcio Liberbaum, Präsident des Instituts für Technologien zur Förderung des sicheren Verkehrs (ITTS – Instituto de Tecnologias para o Trânsito Seguro); Parlamentarier Hugo Leal, Präsident der parlamentarischen Front für Verkehrssicherheit (Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro); Renato Dias, Generaldirektor der bundesstaatlichen Autobahnpolizei; Maurício Alves, Direktor der Nationalabteilung für Transit (DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito); Paulo Douglas, Staatsanwalt für das Arbeitsministerium; der ehrenwerte Richter Nelson Calandra, Präsident des brasilianischen Richterverbandes (Associação dos Magistrados Brasileiros – 2011-2013); Jurist Marcus Vinícius Furtado Coelho, Präsident des brasilianischen Rechtsanwaltsverbandes (OAB – Ordem dos Advogados do Brasil – 2013-2016); und Institutionen, die Opfer von Verkehrsunfällen repräsentieren. Der Kongress wird von einer Rede des vormaligen Präsidenten Republik, Fernando Henrique Cardoso, abgeschlossen, der die Weltkommission für Drogenpolitik leitete.

Der Zweck der Veranstaltung war es, die objektiven Ergebnisse in Bezug auf den Rückgang der Unfallzahlen, Todesfälle und Verletzten auf den brasilianischen Straßen in den ersten 24 Monaten seit Inkrafttreten des Gesetzes zu präsentieren.

Bei der Veranstaltung zeigten Spezialisten und Beamte, wie es durch den Einsatz dieser Tests in Brasilien gelungen ist, eine öffentliche Gesundheits- und Sicherheitspolitik umzusetzen, die, nach Angaben der staatlichen Autobahnpolizei, in den ersten sechs Monaten zu einem 38%-igen Rückgang der Unfälle mit Lastkraftwagen auf Bundesstraßen beigetragen hat.

ITTS-Präsident Márcio Liberbaum hatte Folgendes hinzuzufügen: „Wir werden solange nicht nachlassen, bis wir unsere Autobahnen in sichere Orte für uns und unsere Familien umgewandelt haben."

Der ehemalige Präsident Fernando Henrique Cardoso hat die Bedeutung dieses Treffens zur Publizierung der neuen Gesetzgebung noch weiter unterstrichen. „Wir müssen diesen Prozess der Modernisierung weiter fortsetzen. Was wir sehen ist die Umsetzung einer Politik, die auf dem technologischen Fortschritt basiert und die öffentliche Gesundheit und Sicherheit gewährleistet," bemerkte er.

SOURCE ITTS