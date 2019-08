Pratt & Whitney prestes a abrir novo centro de serviços de revisão geral dos motores PT6A e PW200 em Belo Horizonte, Brasil

SÃO PAULO, 13 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Pratt & Whitney, uma divisão da United Technologies Corp. (NYSE: UTX), tem o prazer de anunciar que está colaborando com a Indústria de Aviação e Serviços (IAS) para abrir um novo centro de serviços de revisão geral em Belo Horizonte, Brasil, para os motores PT6A e PW200.

"Com a abertura do novo centro em Belo Horizonte, nossos clientes terão à sua disposição serviços mais rápidos e mais econômicos de revisão geral de motores", afirmou Satheeshkumar Kumarasingham, vice-presidente de Atendimento ao Cliente da Pratt & Whitney. "Com um grande número de aeronaves equipadas com motores Pratt & Whitney no Brasil, continuamos a investir no país para melhor atender às necessidades dos nossos clientes".

Pratt & Whitney tem operado no Brasil há mais de 75 anos e continua sendo o principal fornecedor de motores para a aviação geral do país. A empresa também fabrica motores que impulsionam a inúmeras aeronaves do país para os setores governamental, comercial e executivo. Essa experiência proporciona à equipe local da Pratt & Whitney uma visão única e a capacidade de personalizar os serviços e soluções para satisfazer às exigências dos clientes.

"Estamos entusiasmados em trabalhar com a Pratt & Whitney nesse novo centro de serviços", disse Ronaldo Aldrin, diretor-gera, na IAS. "As famílias de motores PT6A e PW200 equipam mais de 1.300 aeronaves no Brasil. Estamos ansiosos em colaborar com a Pratt & Whitney para atender ainda melhor aos nossos clientes."

Esse novo centro de serviços baseia-se em uma rede de atendimento existente no país, incluindo Sorocaba, um centro de inspeção da seção quente (HSI) e de distribuição de peças. Mais recentemente, três novos locais foram adicionados à rede de centros de manutenção credenciados pela Pratt & Whitney no Brasil – mais do que em qualquer outro país – para a manutenção de linha e reparo móvel dos motores PT6A e de helicópteros. A ABA Manutenção de Aeronaves, em Barreiras, atende às necessidades das operadoras agrícolas, a Rico Táxi Aéreo, em Manaus, atende às operadoras de aviação em geral equipadas com o motor PT6A e a Helipark Manutenção, em São Paulo, atende a diversos helicópteros equipados com motores Pratt & Whitney.

A empresa espera que o centro de serviços de Belo Horizonte esteja em operação até o final de 2019.

Venha se encontrar a equipe local da Pratt & Whitney na LABACE, no estande 3001.

