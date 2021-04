Právě spuštěný projekt Menarini Pills of Art Junior nabídne videoklipy vytvořené mladými umělci pro děti a dospívající

Slogan: pojďme nechat mladou generaci mluvit o umění. Na základě úspěchu projektu Menarini Pills of Art, který celosvětově získal 18 milionů zhlédnutí, organizace Menarini nyní spustila „juniorskou" verzi tohoto projektu, kde mladí umělci odpovídají na zvídavé dotazy a otázky dětí ohledně těch nejlepších děl italské renesance. Zábavnější způsob jak objevit umění, který by určitě ocenili i samotní velcí mistři.

BENÁTKY, Itálie, 12. dubna 2021 /PRNewswire/ -- „Kdo jsou lidé vyobrazení na obraze Jaro (Primavera) a proč místo v tanečním sále tancují v ovocném sadu?" nebo „Proč byla Medúza (Medusa) namalovaná na štítu?" To je jen několik otázek, které položili mladí protagonisté seriálu Pills of Art Junior, který nyní můžete zhlédnout online v italštině a v angličtině na YouTube kanálu skupiny Menarini Group. Tento seriál cílí na mladší generaci, která se zajímá o nejlepší světová umělecká díla. Jedná se o krátké videoklipy, které odhalují podrobnosti, nečekané kuriozity a informace o těch nejslavnějších uměleckých dílech, zejména z období italské renesance, a to díky přímým otázkám, které děti a dospívající kladou (téměř) stejně starým odborníkům na umění.

Medúza (Medusa) od Caravaggia, Boticelliho Jaro (Primavera) a Santiho Madonna della Seggiola jsou první tři díla, která projekt Menarini Pills of Art Junior na svém kanálu představuje, nicméně postupně bude počet těchto krátkých videí narůstat a každý měsíc budou přidávána nová videa do samostatné sekce k velmi oblíbeným videím ze série Menarini Pills of Art. Projekt Menarini Pills of Art zahrnuje krátké videoklipy v délce jen něco málo přes jednu minutu, které se těší obrovskému zájmu diváků. Dosud tato videa v osmi různých jazycích (italština, španělština, portugalština, francouzština, němčina, ruština, turečtina a čínština), která lidem poutavou formou zpřístupňují světové umění, zhlédlo 18 milionů diváků.

„Pokud lidem, zejména pak dětem, zpřístupníte svět umění netradičním způsobem, je najednou barvitější a plný skvělých příběhů a postav, než když ho prezentujete „standardními" metodami plnými odborných termínů a méně známého jazyka," řekli Lucia a Alberto Giovanni Aleotti, akcionáři a členové představenstva firmy Menarini. „Projektem Menarini Pills of Art Junior chceme umění zpřístupnit dětem a dospívajícím a vzít je na cestu objevování různorodého světa umění, který je plný barev všech možných odstínů, legend a zábavy. Díky dětem si navíc můžeme všimnout i detailů, kterých jsme si jako dospělí již dlouho přestali všímat."

Projekt Menarini Pills of Art Junior je jen jedním z kroků na naší dlouhé cestě, která začala před více než 60 lety, kdy firma Menarini vydala první monografii uměleckých děl, která vychází dodnes. A nyní cesta pokračuje krátkými videi, která potvrzují dlouhodobou zálibu firmy Menarini v italském umění.

Seriál Menarini Pills of Art Junior můžete zhlédnout na webové stránce https://bit.ly/3wESgYT a seriál Menarini Pills of Art prostřednictvím odkazu https://bit.ly/3mITs9b .

