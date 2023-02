Praxis annonce la nomination de Guy Karsenti au poste de directeur de la technologie

LIMASSOL, Chypre, 7 février 2023 /PRNewswire/ -- Praxis Tech Ltd, est fière d'annoncer l'intégration de son nouveau directeur de la technologie, Guy Karsenti. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des paiements, M. Karsenti apporte à Praxis d'importantes mises à niveau technologiques, l'expansion dans de nouvelles industries et l'ajout de services supplémentaires à l'arsenal déjà vaste de Praxis.

Praxis Announces Guy Karsenti as New Chief Technology Officer

M. Karsenti possède une vaste expérience des paiements dans de nombreux secteurs et pays, y compris Safecharge, Market Group et d'autres courtiers de détail réglementés. Il apporte une mine de connaissances et d'expérience à Praxis. Au cours de la prochaine année, M. Karsenti se concentrera sur l'amélioration des processus internes et des résultats pour les demandes des commerçants et les mises à niveau de logiciels, tout en déployant d'autres services et produits.

À l'heure actuelle, les produits et services de Praxis sont axés sur les sociétés iGaming et Forex, mais avec son nouveau directeur de la technologie à bord, l'entreprise prévoit de prendre de l'expansion dans de nombreux nouveaux marchés verticaux comme le cybercommerce, les voyages et l'hôtellerie.

Guy Karsenti a expliqué que son intégration à Praxis ressemble à un retour à son secteur initial des paiements : « L'adhésion à Praxis est une étape stimulante pour moi et pour l'entreprise. J'ai hâte de mettre mes 30 années d'expérience à profit pour faire progresser Praxis, élargir son portefeuille de produits et affiner son offre actuelle ».

Il a ensuite divulgué qu'il avait des plans détaillés pour l'année à venir, indiquant : « Nous nous sommes réunis pour mettre en place une feuille de route exhaustive pour Praxis. D'énormes développements arrivent, j'en ai parlé plus en détail sur notre chaîne YouTube ».

Praxis Tech Ltd est une société de logiciels de technologie de paiement qui aide les entreprises à simplifier leur expansion mondiale et à optimiser leur infrastructure de paiement. La société a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années et constitue une plateforme d'orchestration des paiements de premier plan pour les commerçants qui cherchent à faire croître leurs activités, à percer de nouveaux marchés mondiaux et à s'intégrer à de multiples solutions de paiement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1996081/Praxis_CTO.jpg

SOURCE Praxis Tech Ltd.