Selon des extraits de l'avis juridique émis par un cabinet d'avocats réputé dans l'Union européenne, « la société offre uniquement des services d'intégration (avec les PSP) et des services de transfert de données. Ses services n'incluent pas le traitement des transactions ». Ou, plus simplement, Praxis agit comme un connecteur technique entre les prestataires de services de paiement (PSP) et les chefs d'entreprises et/ou commerçants en assurant le traitement des données pour tous les paiements entrants et sortants, mais ne traite pas les paiements financiers eux-mêmes.

Grâce à une intégration unique de l'interface de la page de paiement de Praxis Cashier et du back-office dans le système d'une entreprise, les commerçants ont accès à toute une sélection de PSP, à plus de 300 solutions de paiement alternatives parmi lesquelles ils peuvent faire leur choix, à des graphiques de pointe et à une fonction de gestion des transactions. Le processus d'intégration simple permet aux commerçants d'obtenir leur propre pré-approbation directement auprès des PSP avec lesquels ils cherchent à travailler, l'intégration de Praxis Cashier dans le logiciel de l'entreprise, ainsi qu'un processus de configuration et de test avant la mise en service.

À la lumière de la déclaration claire et transparente de Praxis Cashier System Ltd. sur ce que la société offre et n'offre pas, le cabinet d'avocats a conclu et explique que Praxis respecte la législation ci-dessous et n'enfreint aucune de ses dispositions, malgré les publications de tiers qui affirment le contraire (voir image 1).

La représentation juridique de Praxis vise à faire apparaître clairement que l'entreprise fournit exactement les services qu'elle prétend fournir. En outre, les restrictions prévues par la loi sur les services de paiement ne s'appliquent pas à l'entreprise, car elles concernent les processeurs de paiement (ce qui n'est pas le cas de Praxis), et non les passerelles de paiement (ce qui est le cas de Praxis, voir image 2).

La technologie de Praxis évolue constamment avec de nouveaux produits riches en fonctionnalités et des intégrations qui donnent plus d'agilité aux commerçants.

L'entreprise procède à un examen de tous les commerçants potentiels et existants afin d'identifier et d'atténuer les risques financiers, réglementaires et de réputation.

Praxis Cashier est un fournisseur de technologie qui a développé le dernier logiciel de caisse intelligente conçu pour les entreprises spécialisées dans la fintech, les jeux en ligne, les voyages et l'e-commerce. Le logiciel Praxis Cashier a été conçu pour surmonter les difficultés de traitement à haut risque, apporter la paix industrielle aux entreprises et augmenter de plus de 15 % le taux d'approbation des transactions par les entreprises. Avec son personnel basé au Costa Rica, en Espagne, à Chypre et en Ukraine, Praxis offre une couverture technologique et un soutien sans faille dans le monde entier.

