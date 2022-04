Praxis Tech annonce sa dernière intégration de PSP avec VirtualPay

LIMASSOL, Chypre, 27 avril 2022 /PRNewswire/ -- VirtualPay est le dernier PSP à rejoindre la gamme de solutions Praxis Tech qui offre des avantages supplémentaires aux partenaires commerciaux en ligne en leur permettant d'accroître leurs ventes approuvées et d'augmenter les dépôts pour les sites Web dans le domaine des paiements en ligne.

Que vous soyez une entreprise en ligne qui souhaite lancer une nouvelle activité ou améliorer une activité existante, la collaboration entre VirtualPay et Praxis Tech vous fournira les outils nécessaires pour vous développer à l'échelle mondiale et utiliser VirtualPay pour saisir facilement une opportunité de marché plus importante.

VirtualPay est un prestataire de services de paiement bien établi qui offre de multiples solutions de paiement auprès des banques acquéreuses à l'échelle mondiale. L'entreprise a réussi à se frayer un chemin sur des marchés difficiles tels que le CCG, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et l'Afrique.

Praxis Tech continue de montrer la voie en améliorant son réseau de PSP qui permettra aux entreprises d'étendre leurs activités à de nouveaux marchés émergents. Praxis Tech est une plateforme de gestion des paiements qui offre des solutions de caisses intelligentes de la conformité PCI de niveau 1, une page de paiement personnalisable et une interface d'administration unique qui permet à toute entreprise en ligne d'accéder à des centaines d'options pour prestataires de services de paiement (PSP) et de connexions à des méthodes de paiement alternatives (MPA). L'API conviviale de Praxis permet une intégration cohérente avec de nouveaux PSP comme VirtualPay.

Joshua Garth Slatem, responsable de l'optimisation des paiements chez Praxis, déclare : « Nous sommes fiers d'annoncer l'ajout de VirtualPay aux solutions proposées par Praxis Tech. La collaboration avec VirtualPay donne à nos commerçants la possibilité de renforcer leur position sur des marchés intéressants et de pénétrer facilement de nouveaux marchés, ce qui est une priorité absolue chez Praxis. Les commerçants ciblant les marchés émergents peuvent tirer parti de notre nouveau partenariat en acheminant leurs transactions via VirtualPay sans effort. »

Le PDG de VirtualPay, David Morema, a ajouté : « Chez Virtual Pay, nous sommes ravis de nous associer à Praxis pour proposer nos services simples, transparents et sécurisés, offrant des services financiers de bout en bout à un large éventail de commerçants qui utilisent le système de Praxis pour proposer leurs services dans le monde entier. Virtual Pay a établi un réseau fiable de canaux de paiement qui offrent les services traditionnels de cartes, les services d'argent mobile et les méthodes de paiement alternatives. »

Pour en savoir plus sur Praxis, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur VirtualPay, cliquez ici .

SOURCE Praxis Tech Ltd.