Praxis Tech annonce un nouveau bureau de représentation au cœur de Dubaï

LIMASSOL, Chypre, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- Praxis Tech Ltd, créateurs d'une plateforme d'orchestration des paiements de premier plan, a annoncé l'ouverture de son nouveau bureau de représentation, Praxis Technology LLC, au cœur de la Business Bay de Dubaï.

Praxis Tech Announces Dubai Office

En tant que fournisseur de logiciels de technologie de paiement, Praxis Tech a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années, offrant aux commerçants l'accès à plus de 525 PSP et à plus de 1 000 solutions APM avec leur intégration. Leur nouveau bureau constitue une nouvelle étape pour répondre à une clientèle mondiale croissante.

Le back-office d'orchestration intelligente des paiements de Praxis Tech permet aux commerçants une liberté totale et un contrôle sur leurs paiements. À mesure que leur croissance prenait de l'ampleur, la nécessité d'avoir une base dans le pôle technologique dynamique de Dubaï est devenue incontournable.

L'expansion apporte de nouvelles opportunités, pour Praxis et pour ses clients ; la mise en place d'une assistance 24 heures sur 24 pour les commerçants, l'accès à un vivier de talents exceptionnel et l'expansion de leur présence au Moyen-Orient et en Asie.

Situé au cœur du quartier d'affaires animé de Dubaï, le nouveau bureau comprendra une équipe de professionnels expérimentés qui sont déterminés à fournir un service de haut niveau à la clientèle. L'entreprise est impatiente de collaborer étroitement avec le milieu des affaires local, tout en contribuant à la croissance et au développement de la région.

En continuant à élargir son offre de produits et ses opérations, Praxis accroît sa portée mondiale, en fournissant une assistance 24 heures sur 24 à tous ses clients. Le nouveau bureau constituera une nouvelle étape importante vers la mise en place d'un service simplifié, tant pour les clients de Praxis que pour le consommateur final.

Amit Klatchko , cofondateur de Praxis, a déclaré : « Nous avons constaté une hausse importante du nombre de commerçants qui travaillent avec nous au cours des dernières années. Cela nous a naturellement encouragés à ouvrir un nouveau bureau à Dubaï afin d'améliorer le service que nous sommes en mesure de fournir. »

Il a poursuivi en expliquant : « Nous espérons que cela nous permettra de répondre encore plus efficacement aux besoins croissants de nos clients au Moyen-Orient et en Asie, tout en continuant de leur offrir le plus haut niveau de service. Cela nous donne aussi l'occasion de bâtir des ponts avec nos voisins grâce à des acteurs régionaux majeurs qui promeuvent la coexistence pacifique. C'est une opportunité sur laquelle Praxis est impatiente de capitaliser et dont elle est ravie de faire partie. »

Praxis Tech Ltd est une société de logiciels de technologie de paiement qui aide les entreprises à simplifier leur expansion mondiale et à optimiser leur infrastructure de paiement. La société a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années et constitue une plateforme d'orchestration des paiements de premier plan pour les commerçants qui cherchent à faire croître leurs activités, à percer de nouveaux marchés mondiaux et à s'intégrer à de multiples solutions de paiement.

Contact pour les médias :

Sophie Hannah Eliades

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2004046/Praxis_Tech_Dubai.jpg

SOURCE Praxis Tech Ltd.